Dopo la lettera che Soleil ha pubblicato per Alex Belli, Delia Duran ha deciso di porre fine al suo rapporto con l’attore in modo definitivo e si infuria.

Il motivo scatenante della decisione di Delia Duran è sicuramente la lettera che Soleil ha scritto ad Alex Belli. Quelle parole hanno riaperto le ferite della modella che ha deciso di chiudere in modo definitivo, nonostante l’attore abbia cercato di recuperare il rapporto con lei.

Le dichiarazioni di Delia Duran

Come riporta Today, Delia Duran decide di lasciare Alex Belli esasperata anche dalla lettera di Soleil per l’attore. Ecco una parte della lettera della gieffina: “Ho sempre e solo voluto la tua felicità. Infine, proprio come nelle opere è arrivato il momento di chiudere il sipario. Da parte mia avrai sempre affetto, appoggio e pieno sostegno in ogni decisione. Penso di conoscerti e comprenderti in pieno. Per questo sento il bisogno di consigliarti una presa di posizione qualunque essa sia. Se il tuo e il vostro intento è di recuperare quanto di dignitoso c’è nel vostro matrimonio, ti chiedo di venire e portare via tua moglie con te, perché solo così potete riparare tutto. Con questi pensieri esco di scena, ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità. Sempre al tuo fianco, in attesa del tuo colpo di scena”.

Queste parole fanno infuriare la modella che decide di troncare la sua relazione con l’attore: “Lei dice che strumentalizzo il nostro rapporto. Solo qui scopro questa dichiarazione d’amore perché Alex è stato bugiardo con me. Mi aveva detto di non averti mai detto che ti amava. Grazie a Soleil e stando qua ho già capito la risposta che volevo. Ed è questa, che era innamorato di lei. Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti.”

Poi conclude: “Sono stati tre anni stupendi, ma la mia posizione è chiara. Voglio chiudere questa storia perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più con questi giochi psicologici, è una tortura. Basta, stai facendo una presa in giro. Basta, cog**one. Sono giochi sadici. Ho preso la mia posizione definitiva“.

