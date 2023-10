Vi proponiamo una selezione di divertenti scioglilingua con la S, sia per piccini che per grandi, da quelli semplici ai più difficili.

Avete mai provato a mettervi alla prova con gli scioglilingua con la S? Se la risposta è negativa, siete ancora in tempo per recuperare. Vi proponiamo una selezione di frasi, dalle più semplici a quelle di difficile livello, che potete utilizzate per trascorrere qualche ora in allegria, sia con i bimbi che tra adulti.

Gli scioglilingua con la S più divertenti

Gli scioglilingua con la S, così come quelli con la R, non sono destinati soltanto a quanti hanno problemi con le consonanti in questione. Tutti, piccini e grandi, possono mettersi alla prova per migliorare la pronuncia, il modo di parlare, o semplicemente per trascorrere qualche ora in modo diverso. Potete anche improvvisare una gara, magari aumentando la velocità di manche in manche. Di scioglilingua con la S ce ne sono tanti, alcuni noti e altri sconosciuti. Inoltre, nessuno vieta di inventarli al momento, in modo da ampliare anche il proprio vocabolario. Di seguito vi proponiamo una selezione di frasi più semplici, adatte a tutti:

Sono senza sesto senso.

Sotto un uscio tutto liscio cadde un grosso guscio a striscio.

Sereno è seren sarà; se non sarà seren si rasserenerà.

O postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti.

Stanno stretti sotto i letti sette spettri a denti stretti.

Sopra quattro rossi sassi quattro grossi gatti rossi.

Sette scettici sceicchi sciocchi con la sciatica a Shanghai

Sopra quattro rossi sassi quattro grossi gatti rossi.

Asciuga l’asciugamano asciutto.

La principessa Sissi lancia sassi a Sassuolo.

Sansone è stato assassinato.

Sansone suona il sassofono sul satellite.

Ammasso sassi senza senso.

Col sale sgrasso le scale.

Sette sassi smussati.

Sa chi sa se sa chi sa, che se sa non sa se sa, sol chi sa che nulla sa, ne sa piu di chi ne sa.

Scopo la casa, la scopa si sciupa; ma, se non scopo sciupando la scopa, la mia casetta con cosa la scopo?

Una platessa lessa lesse la esse di Lessie su un calesse fesso.

Sessantasei assassini andarono ad Assisi tutti e sessantasei assassinandosi.

Stiamo bocconi cogliendo cotoni, stiamo sedendo cotoni cogliendo.

Se oggi seren non è, doman seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà.

Scioglilingua con la S più difficili

Dopo aver preso dimestichezza con gli scioglilingua con la S di facile difficoltà, potete passare alla pronuncia di frasi più complesse, quindi difficili. Un suggerimento? Ricordate che, almeno all’inizio, la fretta è una grande nemica.