Dove vive Fabio Fazio? Il conduttore di Che tempo che fa possiede ben quattro case: ecco dove si trovano e come sono.

Conduttore molto amato, Fabio Fazio vanta una carriera di quarant’anni. E’ anche grazie ai guadagni legati al suo lavoro che ha potuto acquistare ben quattro case. Vediamo qual è e dove si trova la dimora in cui vive in pianta stabile e quali sono le altre.

Dove vive Fabio Fazio: la villa di Celle Ligure è extra lusso

Classe 1964, Fabio Fazio è nato il 30 novembre a Savona. Pur avendo dovuto viaggiare per motivi lavorativi, il conduttore ha scelto di vivere in pianta stabile nella sua adorata Liguria. La sua casa di base, quella dove abita con la moglie Gioia Selis e i figli Michele e Caterina si trova a Celle Ligure, a pochi chilometri dalla città natale.

Si tratta di una villa immensa, composta da ben 13 stanze e da due dependance. La dimora è circondata da tanto verde, compresi un uliveto e un orto di cui Fabio si occupa in prima persona. Non poteva mancare, neanche a dirlo, una grande piscina.

Non abbiamo molte immagini degli interni della casa di Celle Ligure, ma dalle poche foto condivise sui social si coglie che l’arredamento è classico. Si notano anche pezzi di antiquariato e design di una certa importanza.

Le altre case di Fabio Fazio: dove si trovano?

Oltre alla casa di Celle Ligure, dove ha anche uno studio con tutti i premi vinti durante la sua carriera, Fabio Fazio ha altre tre proprietà immobiliari. Una si trova sempre in Liguria, precisamente nel comune di Varrazze, ed è sfruttata soprattutto durante le vacanze estive.

La terza dimora si trova a Parigi, città che il presentatore ama immensamente, mentre la quarta è a Milano. In questa ultima località, si è visto costretto ad acquistare un appartamento specialmente per questioni lavorative. Visto che Fabio è molto riservato, non abbiamo immagini delle altre case.