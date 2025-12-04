Scherzi a parte torna in tv: quando inizia, conduttore, vittime e anticipazioni

Scherzi a parte sta scaldando i motori, ma torna in tv con un nuovo conduttore: ecco quando inizia, le anticipazioni e le vittime.

Dopo tre anni di assenza, Scherzi a parte si prepara a tornare in televisione. Lo storico format di Mediaset, però, torna con una veste leggermente rinnovata, a partire dal conduttore che non sarà più Enrico Papi. Scopriamo quando inizia e tutte le anticipazioni.

Scherzi a parte: conduttore e anticipazioni

Iniziato nel lontano 1992, Scherzi a parte è andato in onda a periodi alterni per 16 edizioni. Adesso, dopo più di tre anni di assenza si prepara a tornare sul piccolo schermo. Mediaset, che da qualche tempo ha iniziato una sorta di effetto revival (vedasi La Ruota della Fortuna), ha deciso di puntare su uno dei format più amati della Rete, ma ha giustamente pensato di inserire un elemento ‘innovativo’, a partire dal conduttore.

Enrico Papi, al timone delle ultime tre edizioni, lascia il posto a Max Giusti. Quest’ultimo, che già è stato scelto dal Biscione per i game show Caduta libera e The wall, avrà il compito di ‘resuscitare’ Scherzi a parte. Ovviamente, il meccanismo resta sempre lo stesso e i protagonisti delle burle continueranno ad essere Vip.

Proprio perché le dinamiche restano immutate, Berlusconi ha pensato di vivacizzare il programma con la presenza di Giusti. Stando alle anticipazioni fornite da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, i primi due scherzi sono già stati registrati e hanno visto come vittime Marina La Rosa e Gilles Rocca.

Scherzi a parte: quando inizia e quante puntate sono

Mediaset non ha ancora comunicato quando inizia la nuova stagione di Scherzi a parte, ma sappiamo che la messa in onda è prevista per il 2026. Se si dovesse rispettare la stessa tabella di marcia dell’ultima edizione, il debutto potrebbe essere collocato a settembre. Le puntate, salvo imprevisti, dovrebbero essere in totale cinque o sei.