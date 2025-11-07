King Arthur – Il potere della spada: tutto quello che c’è da sapere sul film

Una delle leggende su Re Artù e sulla spada nella roccia è raccontata da Guy Ritchie in King Arthur – Il potere della spada.

Sono tante le leggende che riguardano Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda e la mitica Excalibur, la spada nella roccia. Una di queste, seppur non sia la più conosciuta, è La morte di Artù, raccontata da Thomas Malory: l’opera è stata d’ispirazione per il regista Guy Ritchie che nel 2017 ha portato nelle sale cinematografiche King Arthur – Il potere della spada. La storia narrata è ben diversa da quella che tutti conosciamo grazie anche al film d’animazione della Disney.

King Arthur – Il potere della spada: la trama del film

La magia è un elemento predominante all’interno di King Arthur – Il potere della spada, non a caso una delle protagonista principali del film è La Maga, personaggio misterioso che aiuta Artù per tutta la durata del film. Nel film, il futuro re di Camelot non è presentato come un principe ma con un ragazzo cresciuto da alcune prostitute dopo che da bambino è riuscito a fuggire quando la sua famiglia è stata sterminata.

Il punto di forza di King Arthur – Il potere della spada risiede proprio nel fatto che quella raccontata da Guy Ritchie è una storia diversa dalle solite e più conosciute su Re Artù.

King Arthur – Il potere della spada: il cast del film

A interpretare il ruolo di Re Artù è Charlie Hunnam, attore inglese che ha recitato anche in Papillon di Michael Noer. Ma la vera star presente in King Arthur – Il potere della spada è Jude Law, l’attore londinese veste i panni di Vortigem, lo zio di Re Artù che anni prima orchestrato il complotto che ha portato alla morte di Uther Pendrangon e che è il suo principale antagonista.

Nel cast del film sono inoltre presenti Astrid Berges-Frisbey, che veste i panni de La Maga, Aidan Gillet, Eric Bana, Neil Maskell, Freddie Fox, Annabelle Wallis.