La compagna di Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, replica alle parole dell’attore dette a Belve (che hanno scatenato la polemica).

L’intervista di Riccardo Scamarcio a Belve ha avuto un epilogo inaspettato: le parole dell’attore hanno immediatamente scatenato la polemica. A pochi giorni dall’intervista, però, è arrivato il duro intervento della compagna, Benedetta Porcaroli.

Durante l’intervista con Francesca Fagnani, l’attore ha ribadito una visione tradizionale dei ruoli familiari, definendo il “maschio capobranco” e citando la compagna, Benedetta, in tono scherzoso.

Le parole di Scamarcio, pronunciate tra ironia e provocazione, non sono passate inosservate. “Cosa ho detto di sbagliato?” ha detto l’attore, spiegando che, nel contesto familiare, questi ruoli possono essere visti come un gioco delle parti. Ma non si è fatta attendere la reazione (social) dell’attrice.

Benedetta Porcaroli: una risposta da standing ovation

Nonostante la polemica, Benedetta Porcaroli ha deciso di affrontare la situazione con leggerezza. L’attrice, che ha 26 anni ed è una delle giovani promesse del cinema italiano, ha ricevuto un messaggio da un utente che, con sarcasmo, le chiedeva: “Benni, li hai lavati i piatti oggi?“.

Benedetta Porcaroli

La replica di Porcaroli è stata semplice, ma incisiva: “Non mi distraete che sto stirando, please“. Un commento che ha conquistato i fan e smorzato la tensione con la sua arguzia, dimostrando come l’attrice sappia giocare con le parole, senza rinunciare alla sua autenticità.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: la coppia al centro dell’attenzione

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli formano una delle coppie più discusse dello spettacolo italiano. La loro differenza d’età e il loro stile di vita attirano spesso i riflettori, ma entrambi dimostrano di sapere gestire le critiche e le pressioni mediatiche con disinvoltura.

Tuttavia, dopo giorni dall’intervista di Scamarcio a Belve continua la polemica social. Ma sul rapporto con la compagna, l’attore ha raccontato: “A volte glielo dico a Benedetta: ‘Mi hai lavato le mutande?’. Meglio che non vi dico come mi risponde“.