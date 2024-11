Ilary Blasi vola a New York con Bastian Muller: un anniversario speciale negli USA

Ilary Blasi e Bastian Muller festeggiano l’anniversario con una vacanza speciale: la coppia si gode l’autunno a New York.

Mentre sul web la notizia della denuncia contro Francesco Totti per abbandono di minore, Ilary Blasi si gode una romantica vacanza con il compagno Bastian Muller. In occasione del loro anniversario, la coppia ha scelto come destinazione la Grande Mela, e tra musei e rooftop si stanno godendo l’autunno newyorkese.

Ma non è una destinazione a caso. New York, infatti, rappresenta un luogo speciale per Ilary e Bastian.

Ilary Blasi e Bastian Muller ritornano nel luogo dove si sono incontrati

Ilary e Bastian si sono conosciuti proprio a New York, un incontro che ha segnato l’inizio di una relazione stabile e appassionata. Negli anni, i due hanno consolidato sempre di più il loro rapporto, tanto che si vocifera di un progetto importante: l’arrivo di un figlio.

Ilary Blasi

Gli amici della conduttrice raccontano che Bastian si dimostra già molto affettuoso con i tre figli di Ilary, avuti dall’ex marito Francesco Totti: Cristian, Chanel e Isabel. Questo ha alimentato le speculazioni su una possibile nuova maternità per la Blasi.

Ilary Blasi: un viaggio romantico a New York

Dai profili social di Ilary spuntano scorci romantici di New York: grattacieli illuminati, visite al Guggenheim Museum e pause culinarie a Shake Shack. Sebbene non compaia ancora Bastian nelle immagini condivise dalla conduttrice televisiva, sembra chiaro che la coppia stia trascorrendo un dolce anniversario insieme.

Mentre Ilary si gode il suo anniversario a New York, a Roma il processo di separazione con Francesco Totti si avvia alla conclusione. Tra tensioni e accuse, i due sembrano vicini a una chiusura pacifica della loro lunga e complessa storia. Ma non mancano i drammi. Infatti, nell’ultima settimana è scoppiata un’altra bomba nella famiglia Totti: l’ex capitano affronta la denuncia di abbandono di minore.