30 o 31, quanti sono i Big in gara a Sanremo 2025? Carlo Conti chiarisce il numero esatto, poi rivela: “Qualcuno ci è cascato”.

Nelle ultime ore si è creata un po’ di confusione sul numero dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Infatti, il direttore artistico Carlo Conti aveva annunciato, poco prima della messa in onda del programma Sarà Sanremo, che gli artisti in gara sarebbero stati 31 e non più 30 come precedentemente annunciato.

Ma di chi si tratta? Qual è il big che si è aggiunto all’ultimo? Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2025: lo scherzo di Carlo Conti

Carlo Conti aveva rivelato di aver aggiunto un altro “big” in extremis, una coppia che ha presentato il suo brano all’ultimo e che il conduttore voleva a tutti i costi sul palco dell’Ariston.

L’annuncio aveva sorpreso il pubblico e ha scatenato curiosità e ipotesi sui nomi dei misteriosi partecipanti. Tuttavia, poche ore dopo, il conduttore ha rivelato la verità: si trattava di uno scherzo orchestrato ad arte.

Carlo Conti

Ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Carlo Conti ha ironizzato sulla situazione, affermando: “Qualcuno ci è cascato“.

I nomi della presunta coppia sono stati svelati come parte della burla: Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, due noti volti del cinema italiano, che hanno ovviamente confermato la loro estraneità al Festival.

Le sorprese di Sanremo 2025

Nonostante lo scherzo, Carlo Conti promette altre novità per l’edizione 2025. Il conduttore ha accennato alla possibilità di avere nuovi co-conduttori sul palco, tra cui Geppi Cucciari, conduttrice del programma radiofonico.

Inoltre, ha anticipato una selezione di canzoni che uniscono nomi della nuova scuola e alcune sorprese assolute, con artisti mai saliti prima sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti ha, inoltre, rivelato quanto Sanremo sia per lui un’esperienza di puro divertimento: “Non mi sono mai pentito di accettare questa sfida. È un’occasione unica e irrinunciabile“.