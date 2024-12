La cena di Natale organizzata da Martina Strazzer per il suo brand divide il web: influencer invitati, ma non i dipendenti.

Martina Strazzer, giovane imprenditrice e fondatrice del brand di gioielli “Amabile“, è una vera star del web, ma stavolta è finita al centro delle polemiche per la cena natalizia organizzata per celebrare il successo della sua azienda.

La Strazzer, nota per aver costruito un impero con l’aiuto dei social (in particolare TikTok), ha scelto una villa storica come location per l’evento. Tuttavia, la decisione di invitare influencer anziché i dipendenti del brand ha generato un acceso dibattito sui social media.

Martina Strazzer: un evento principesco per pochi selezionati

In un video condiviso su TikTok, Martina ha raccontato i dettagli dell’organizzazione, e ha rivelato di aver inizialmente optato per un loft a Milano, poi sostituito da una villa storica per creare un’atmosfera più elegante.

La serata, curata nei minimi dettagli, comprendeva decorazioni a tema e giochi per gli ospiti, con l’obiettivo di rendere l’evento speciale.

Il video, che ha raggiunto oltre 700mila visualizzazioni in soli due giorni, ha ricevuto commenti contrastanti. Mentre alcuni fan hanno apprezzato l’eleganza dell’evento, molti altri hanno criticato l’assenza dei dipendenti dell’azienda tra gli invitati.

Le reazioni sui social: tra apprezzamenti e critiche

Sotto al video sono arrivati centinaia di messaggi, alcuni dei quali criticavano le scelte dell’imprenditrice.

“Pensavo che fosse una cena con le ragazze di Amabile, non con influencer” scrive un utente, mentre un altro commenta “Cena di Natale aziendale? Ma dov’è il personale?“.

Anche alcuni fan dicono la loro, come un utente che scrive “Martina, sei fantastica, ma avresti dovuto invitare anche i dipendenti“.

Ad oggi, Martina non ha ancora replicato alle critiche. I fan si chiedono quale sarà la prossima mossa della giovane imprenditrice: risponderà o ignorerà le critiche? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.