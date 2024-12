La top model Adriana Lima si è sposata con Andre Lemmers in una cerimonia romantica (e misteriosa) nel deserto.

La top model brasiliana Adriana Lima ha sorpreso i suoi fan annunciando il matrimonio con Andre Lemmers, suo compagno dal 2021. L’attrice e modella, di 43 anni, ha condiviso su Instagram uno scatto emozionante: due mani che si stringono, una fede e un brillante in primo piano, con le dune del deserto sullo sfondo.

Sull’immagine si legge la didascalia “Ufficialmente Mrs. Lima Lemmers, anche detta Limers” e la colonna sonora della canzone di Marilyn Monroe, “I Wanna Be Loved by You“. Ma scopriamo tutti i dettagli della cerimonia.

Adriana Lima e Andre Lemmers: una cerimonia segreta tra le dune

Non sono stati resi noti i dettagli precisi della celebrazione, ma l’ambientazione suggerisce che il matrimonio si sia svolto negli Emirati Arabi. Adriana e Andre, infatti, erano stati avvistati ad Abu Dhabi, dove avevano condiviso momenti suggestivi tra le dune del deserto.

Un post pubblicato dalla top model conferma che Lima si trovasse nel deserto, pur non rivelando i dettagli della cerimonia.

L’atmosfera intima e romantica sembra essere stata la scelta perfetta per la coppia, che ha deciso di sigillare il proprio amore in un luogo così suggestivo.

Adriana Lima e Andre Lemmers: la storia d’amore travolgente

Adriana Lima e Andre Lemmers hanno ufficializzato la loro relazione nel 2021, apparendo insieme per la prima volta sul red carpet del Festival del cinema di Venezia.

Nel 2022, la coppia ha accolto il loro primo figlio, Cyan, che si è aggiunto alle figlie Valentina e Sienna, nate dal precedente matrimonio della modella con il cestista Marko Jaric.

Intanto la modella non ha ancora pubblicato gli scatti del suo matrimonio, ma i fan non vedono l’ora di scoprire quale abito ha scelto per questa speciale occasione.