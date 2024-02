L’attore australiano è stato protagonista di una simpatica gag con Teresa Mannino, imitando ironicamente il ballo del Qua Qua.

Russel Crowe è stato l’ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo, dove si è esibito con la sua band The Gentlemen Barbers, cantando la sua canzone “Let Your Light Shine“. Dopo la sua performance, l’attore australiano è stato coinvolto in una gag con Teresa Mannino, co-conduttrice della serata, durante la quale ha iniziato ad elencare altre star americane di origini italiane come Leonardo Di Caprio e John Travolta. Ma è stato proprio il nome di Travolta a suscitare la reazione di Crowe, che ha imitato ironicamente il ballo del Qua qua e successivamente si è lasciato andare ad un commento.

La gag di Russell Crowe e Teresa Mannino

L’apparizione di John Travolta sul palco di Sanremo durante la seconda serata è diventata immediatamente un caso per il Festival 2024. La terza serata, invece, ha visto Russell Crowe tra gli ospiti. L’attore è salito sul palco con la sua band e ha cantato il suo nuovo singolo, “Let Your Light Shine“. Dopo l’esibizione, ha richiamato sul palco la co-conduttrice, urlando “Teresa” e ha intrattenuto il pubblico con una gag sulle star straniere con origini italiane.

Ecco alcuni commenti sui social.

RUSSELL CROWE CHE PERCULA JOHN TRAVOLTA IN DIRETTA MONDIALE E AMADEUS CHE SI PISCIA ADDOSSO E GLI BATTE IL CINQUE NOI VIVIAMO IN UNA SIMULAZIONE #Sanremo2024 pic.twitter.com/zq41bICH2c — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 8, 2024

Dopo aver citato artisti del calibro di Leonardo Di Caprio, ha imitato in modo scherzoso il ballo del Qua qua, dal quale si è scatenato il caso Travolta, concludendo il tutto con un’esclamazione, che è stata notata dal movimento delle sue labbra: “What the f…“.

L’annuncio della data al Colosseo

Russell Crowe ha annunciato sul palco di Sanremo che partirà il suo tour, che partirà da Roma, proprio al Colosseo, e proseguirà a Pompei, Ascoli, Piacenza e Bologna.

Amadeus, viste il polverone suscitato dalla presenza di John Travolta, ha tenuto a puntualizzare che Russell Crowe è venuto a esibirsi a Sanremo a sue spese, dimostrando il suo piacere di essere presente: “Viene appositamente dall’Australia per il piacere di esserci“.