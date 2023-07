Il direttore artistico Amadeus ha svelato alcuni cambiamenti previsti per il Festival di Sanremo 2024.

In collegamento con il TG1 Amadeus ha svelato alcuni inaspettati cambiamenti del nuovo Festival di Sanremo. Anzitutto a quanto pare la giuria demoscopica non farà più parte del programma e al suo posto verrà inserita una nuova giuria composta dalle radio.

I cantanti in gara faranno da co-conduttori nelle serate di mercoledì e giovedì (presentando gli altri concorrenti in gara) e inoltre l’abbinamento tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico (che si svolgerà durante le conferenze stampa del 7 e dell’8 febbraio).

Amadeus

Sanremo 2024: le novità

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in onda dal 6 al 10 febbraio e il direttore artistico Amadeus ha stupito tutti annunciando quelli che saranno gli importanti cambiamenti previsti per la nuova edizione dello show. Tra questi vi sono alcune novità legate alla serata delle cover (dove gli artisti si potranno esibire per la prima volta anche in un brano da loro stessi precedentemente pubblicato) e per la giuria.

Al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiungerà infatti una Giuria delle Radio, che sostituirà definitivamente la Giuria Demoscopica. In tanti non vedono l’ora di conoscere le ulteriori novità riguardanti il Festival di Sanremo 2024 che Amadeus ha fatto sapere sarà l’ultimo da lui condotto.