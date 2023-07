Dal sì di Alessandra Mastronardi agli importanti cambiamenti in Mediaset: ecco quali sono stati i principali gossip del weekend.

Tra cerimonie di nozze, clamorose novità tv e un tragico lutto, il secondo weekend di luglio ha tenuto i fan del gossip con il fiato sospeso e gli occhi incollati alle principali notizie. Scopriamo cosa c’è da sapere sui gossip dell’ultimo weekend a partire dalle attesissime nozze di Alessandra Mastronardi.

Le nozze di Alessandro Mastronardi

Alessandra Mastronardi ha finalmente detto sì al fidanzato Gianpaolo Sannino con una romantica cerimonia a Capri. Le foto della coppia hanno presto fatto il giro dei social.

L’ingresso di Myrta Merlino a Mediaset

Continua a far discutere intanto la decisione dei vertici Mediaset di affidare la conduzione pomeridiana di Canale 5 a Myrta Merlino e non più alla storica padrona di casa, Barbara D’Urso. Sulla questione è intervenuta la stessa Merlino.

Federico Fashion Style: le lacrime via social

Intanto Federico Fashion Style ha lasciato il pubblico della rete senza parole dopo essersi sfogato in lacrime per la decisione presa dai giudici sul conto del suo appartamento a Roma.

Stefano De Martino e il triangolo della discordia

Il gossip ha infiammato la rete anche per quanto riguarda Stefano De Martino che, secondo i rumor in circolazione, starebbe vivendo una nuova crisi con Belen a causa della sua vicinanza con la collega Alessia Marcuzzi. Sarà vero?

Il lutto: Luis Suarez è morto

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Luis Suarez. Il celebre ex centrocampista e pallone d’oro spagnolo si è spento a 88 anni nell’ospedale di Niguarda dopo aver combattuto contro una grave malattia.