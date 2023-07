Grande attesa per come cambierà il pomeriggio di Canale 5 dopo l’addio di Barbara D’Urso. Myrta Merlino spiega come sarà la sua trasmissione.

Svelati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione è tempo di fare qualche previsione e comprendere cosa e come cambieranno i programmi. In particolare c’è grande attenzione sul pomeriggio di Canale 5 dove non ci sarà più Barbara D’Urso. Al suo posto Myrta Merlino che a La Stampa ha spiegato cosa intende portare nelle case degli italiani.

Myrta Merlino pronta al Pomeriggio di Canale 5

Myrta Merlino

“Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare”, ha voluto subito precisare la Merlino nella prima intervista dopo la presentazione dei palinsesti nei quali ha anticipato come sarà la sua trasmissione al posto di Barbara D’Urso.

“Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità’”.

Entrando nel dettaglio: “La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo. Una sfida che mi appassiona. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita”.

Infine una chiosa: “Ho lasciato la mia casa professionale dopo ben 12 anni pensando a un settimanale, questo è certo, poi però la vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro”.

Di seguito anche un post Instagram della giornalista e conduttrice con parte dell’intervista: