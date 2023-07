Nozze per Santo Versace che si è sposato con Francesca De Stefano. Tanti vip al matrimonio e Aurora Ramazzotti era damigella.

Tanti auguri a Santo Versace e Francesca De Stefano che nelle scorse ore si sono sposati. Un matrimonio in grande stile tra cerimonia in chiesa e festa successiva alla quale hanno preso parte tantissimi volti dello spettacolo noti. Spicca anche la presenza, come damigella d’onore, di Aurora Ramazzotti. Andiamo a scoprire meglio tutti i vip presenti.

Santo Versace si è sposato: i vip al matrimonio e le foto

Santo Versace

Una serata bellissima quella appena trascorsa per Santo Versace e sua moglie Francesca De Stefano che si sono sposati. Sui social sono tantissime le foto e i video della cerimonia ma anche della successiva festa che ha visto protagonisti tantissimi volti vip. Era presente anche Alba Parietti – col suo Fabio Adami – che ha condiviso moltissimi dei momenti vissuti dai quali è possibile anche ricostruire la giornata e gli invitati.

Dalle immagini che si possono vedere sui social, oltre alla citata showgirl, erano presenti anche personaggi come Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, per giunta nelle vesti di damigella (almeno così sembra). C’era anche Eleonora Daniele, così come Maria Grazia Cucinotta. Presente pure Ambra Angiolini che ha condiviso una foto del momento in compagnia della Hunziker.

Va detto che i due sposi si erano già uniti civilmente ma hanno voluto sancire il loro amore anche con rito religioso.

Di seguito anche dei post Instagram di Alba Parietti con alcune immagini della serata dove sono visibili gli sposi ma anche parte degli invitati: