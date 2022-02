Conduttore, co-conduttrici, ospiti speciali e cantanti in gara: ecco quanto prendono come “stipendio” per il Festival di Sanremo 2022.

Nonostante si parli di indiscrezioni e non di dati ufficiali, non è certo un mistero che i guadagni di Sanremo 2022 siano stellari. I dati, ovviamente, variano in base alla notorietà e la posizione della persona ma non si parla di numerini. Quindi, a quanto ammonta il cachet dei partecipanti al Festival?

I dati non ufficiali dei guadagni a Sanremo 2022

Come riporta quifinanza.it: “Per quanto riguarda il cachet di Amadeus, direttore artistico e presentare per il terzo anno consecutivo, questo dovrebbe essere in linea con i precedenti: la Rai dovrebbe corrispondergli una cifra tra i 500 mila euro e i 600 mila euro, di fatto almeno 100 mila euro a serata”.

Per le conduttrici i guadagni si aggirerebbero intorno ai 25mila euro a testa. Per Fiorello e Checco Zalone ospiti fissi, si parla invece di 50mila euro. Per quanto riguarda i super ospiti come Laura Pausini e Maneskin la cifra si aggira intorno agli 80mila per una questione di notorietà. Il discorso differisce per i cantanti in gara che devono soggiornare in albergo. Ai Big viene dato un rimborso spesa di 48 mila euro, mentre ai giovani 6 mila euro. Insomma, parliamo sempre di cifre da capogiro che farebbero invidia a qualsiasi italiano.

