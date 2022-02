Attesissimo da tutto il pubblico, Fiorello è arrivato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022, scoppiettante come sempre.

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa di Amadeus che confermava Fiorello sul palco, il comico siciliano è finalmente arrivato a Sanremo 2022.

Come suo solito, Fiorello non è mai banale e diverte sempre tutti. Un tecnico di studio porta dei foglietti ad Amadeus. Lui li legge, e trova dei ‘pizzini’ di Fiore: “Leggili una volta e gira il foglio. Chiedi al maestro De Amicis un sottofondo triste. Sono il tuo ex amico Ciuri Rosario Fiorello, quello dell’anno scorso e anche quello dell’anno prima. Quest’anno ti avrei visto volentieri da casa ma tu non me l’hai permesso. Voltati, guarda verso la scala. Ma chi pensavi di trovare, mica posso scendere le scale come una Lady Gaga. Sai chi ti saluta? Non lo posso dire… Presentami come solo tu non sai fare. Fai cambiare sottofondo perché questo ci ha rotto i cosiddetti. Ora fai partire una base incalzante e presentami”

Fiore entra con mascherina paillettata e termometro per misurare la temperatura, divertendo tutto il pubblico in sala e prendendo subito in mano la scena: “Sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento. Mi stai rovinando la vita, mi hanno tamponato tutti i giorni, non ce la faccio più. Perché a Sanremo tamponano così?”

Sul palco parte il Fiorello Show, con battute sagaci ed esilaranti come al solito: “Questa volta vengo per rompere l’amicizia. Questo non è un amico, c’è un limite al bullismo. Devi finirla, il prossimo anno non ti azzardare a chiamarmi. Non gli credete quando dice che il quarto non vuole farlo. Vertici Rai, non glielo chiedete. Il prossimo anno chiamate il generale Figliuolo, direttamente dal teatro Astrazeneca di Sanremo. Sai chi ti mando la prossima volta? I Jalisse. Hanno il dente avvelenato. Altro che fiume di parole, fiumi di legnate”

Dopo un fiume di battute, Amadeus e Fiorello si cimentano in un medley a ritmo brasiliano di tutte le più belle canzoni della storia di Sanremo: un duetto sfavillante che dimostra ancora una volta il talento dello showman.

