Ornella Muti questa sera è sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus per Sanremo 2022 e ha ricordato commossa i Festival con suo papà.

Ornella Muti è splendida sul palco dell’Ariston per la prima serata di Sanremo 2022 e una volta scese le scale è molto emozionata. Ricorda felice i Festival passati, soprattutto quelli visti con il papà.

L’attrice, bellissima con un vestito argentato firmato da Francesco Scognamiglio, ha detto: “Un ricordo bellissimo: un festival con il mio papà che ci ha lasciato molto presto: ci invitò a sederci tutti sul divano, a vedere Gigliola Cinquetti che cantava non ho l’età e ad ascoltare bene le parole della canzone. Lui purtroppo è andato via presto, e quindi è andata come è andata”

Un ricordo molto bello, che l’attrice porta con sé con tanto amore.

