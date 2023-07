Sembrano aver preso strade diverse Sangiovanni e Giulia Stabile dopo le voci di una rottura. Il cantante avrebbe voltato pagina.

Dopo le parole che avevano dato conferma ai rumors sulla loro rottura, arrivano ulteriori rumors sul conto di Sangiovanni e Giulia Stabile. Il loro amore è ormai finito tanto che le ultime voci parlano del giovane cantante già in procinto di uscire con un’altra ragazza.

Sangiovanni, ecco con chi esce dopo Giulia Stabile

Sangiovanni

Sebbene non ci siano state particolari comunicazioni da parte dei diretti interessati, come detto, la storia tra i due ex allievi della scuola di Amici pare essere terminata. Non solo. Nuovi rumors si stanno susseguendo con insistenza e anche il noto esperto di gossip L’Investigatore social pare dare voce all’indiscrezione secondo cui Sangio si stia vedendo già con un’altra.

“Sangiovanni si starebbe frequentando con una sua follower appena conosciuta”, ha scritto nelle storie Instagram Alessandro Rosica, alias L’Investigatore social. “Mentre Giulia pensa solo al lavoro ed è single”.

Va anche detto che sulla ballerina, c’erano state voci nei giorni scorsi riguardo una presunta relazione tra lei e Alessio Cavaliere, uno dei ballerini di Amici 22. Voce mai confermata e che, a quanto pare, non risulterebbe vera.

Staremo a vedere se prima o poi i due ragazzi faranno sapere qualcosa ai loro tantissimi fan che sono rimasti piuttosto male a scoprire della fine della loro storia d’amore che fin dall’edizione del talent era stata seguita con grande partecipazione.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del cantante e della ballerina: