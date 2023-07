La nota conduttrice Elisa Isoardi ha rivelato alcuni rimpianti riguardo la vecchia storia con il politico Matteo Salvini.

La vedremo in tv sulla Rai dopo la conferma dei palinsesti di questi giorni con il programma Linea verde Life. Stiamo parlando di Elisa Isoardi che a Libero ha avuto modo di soffermarsi non solo sul lavoro ma anche sulla sua vita privata compresa la vecchia relazione che aveva intrapreso con Matteo Salvini.

Elisa Isoardi e il rimpianto nella storia con Salvini

Elisa Isoardi

Si parte subito con una ricordo che sa tanto di rimpianto riguardo alla vecchia storia con Salvini e ad una foto condivisa dalla donna che, di fatto, ufficializzò la loro storia: “Quel selfie? Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”.

E proprio sulla sua attualità, a bella Elisa è rimasta vaga sulla fatto se sia impegnata o single? “Non glielo dico, altrimenti smentirei me stessa”, ha risposto la conduttrice.

Ma poi sui suoi progetti: “Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo. Matrimoni e figli? Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta”.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice: