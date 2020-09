Tra le capsule collection d’Autunno più belle e da scoprire c’è quella di Sandra Mansour x H&M: tra i i capi della collezione spicca l’abito lungo in tulle.

Potrebbe essere perfetto per una cerimonia, un cocktail elegante, insomma quell’abito che non appena l’occasione glamour è dietro l’angolo potrà salvarti la vita più e più volte. Si tratta dell’abito in tulle di H&M, creato dalla designer libanese Sandra Mansour che ha realizzato una capsule ad hoc per il marchio.

Gonne, camicie, t-shirt, blazer, abiti e felpe arricchiscono una limited collection che racconta la femminilità puntando su una palette dai colori naturali che richiamino le sfumature dell’Autunno, grigio fungo, bianco avorio e nero.

Sandra Mansour x H&M: una capsule collection romantica

Sandra Mansour è una designer libanese, fondatrice della maison di moda omonima nata nel 2010. Alta moda, ricercata attenzione al dettaglio, la sua linea d’abiti è un continuo omaggio e richiamo alla natura, ma anche all’arte dell’ambiente di Beirut.

Per H&M nasce una capsule che prende il nome di Fleur du Soleil, il cui nome si ispira al movimento di come i girasoli seguano il sole. Motivi floreali in prima linea, pois, volumi e motivi arricciati, una collezione romantica allo stato puro che si modella sul corpo.

L’abito in tulle di Sandra Mansour x H&M: il prezzo e dove acquistarlo

L’abito in tulle a pois, con le rouches, con delicatissime trasparenze e ricco di orli, è la massima espressione della capsule collection della designer libanese. I modelli tra cui scegliere sono differenti: dal più lungo a quello più corto per chi desidera poterlo indossare anche in occasioni più disinvolte.

La bellezze aggiunta all’abito è quello di essere davvero alla portata di tutte. Il costo infatti è meno di 70 euro, un prezzo decisamente low cost trattandosi di un abito realizzato da una designer e che nel suo modello più elegante potrebbe essere perfetto anche per una cerimonia.

L’abito è disponibile suo sito di H&M, dove è possibile trovare i diversi outfit della collezione, nonché nei negozi fisici del marchio.

Fonte foto di copertina:

https://www2.hm.com/it_it/life/culture/inside-h-m/sandra-mansour-x-h-m.html