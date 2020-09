I pantaloni autunno/inverno 2020 non hanno uno stile definito: ce n’è per tutti i gusti e ogni appassionato potrà scegliere cosa indossare!

Una particolarità singolare delle sfilate per la stagione autunno inverno 2020-2021? La difficoltà di trovare uno stile definito sulle passerelle, soprattutto per quanto riguarda i pantaloni. La classe e la fantasia non sono mancati ma ogni stilista ha puntato su un tessuto e modello diverso, senza tralasciare l’eleganza per i capi più impegnati e il gioco di linee e materiali per i capi più giovanili. Il risultato? La moda diventa personale e non stereotipata. Ma vediamo meglio quali sono le linee più cool e i pantaloni autunno-inverno 2020 di tendenza!

Pantaloni autunno-inverno 2020: i modelli must-have

– Pantaloni cropped e culotte. La linea ampia e stretta in vita, con una gamba non troppo lunga che arriva fino alla caviglia ( per i culotte anche a metà polpaccio) ha spopolato sulle passerelle della Parigi Fashion Week e non solo.

Il tessuto perfetto non ha nome, ci sono tantissime varianti che si possono scegliere come i culotte in pelle o in jeans come quelli di Micheal Kors.

– Pantaloni di pelle. Anche la pelle non passa mai di moda, quest’anno le linee per questo tipo di materiale sono tendenzialmente aderenti, anzi, aderentissime.

Un esempio? Le proposte in sfilata di Saint Laurent che abbinano pantaloni in pelle nera lucida a sigaretta con una camicia accollata giallo canarino e un’elegante giacca black and white. A completare il look tacchi a punta neri, sempre in pelle.

– Pantaloni Chino. Un capo elegante e dal taglio mascolino, perfetto per il giorno ma anche per un outfit serale. Sono un capo di abbigliamento decisamente adatto per ogni occasione e sempre cool che esalta la silhouette femminile quando sono presenti gambe lunghe e slanciate e caviglie sottili.

Anche in questo caso infatti la caviglia è lasciata scoperta e, per il giorno , sono perfetti anche in jeans come i chinos di Pinko che ha proposto anche durante l’estate.

Come abbinare i pantaloni

L’abbinamento naturalmente dipende tanto dal tipo di pantalone che si decide di indossare. I pantaloni ampi sono spesso abbinati, anche nelle passerelle, con giacche blazer o maglioni.

Gli aderenti, magari in pelle, non devono essere abbinati con maglie troppo strette, renderebbero bidimensionale il vostro outfit: scegliete una camicia elegante se volete utilizzarli alla sera, o una magia svasata per un abbinamento da giorno.

Borsa e stivali

Infine non dimenticate mai di abbinare un bello stivale o stivaletto, perfetto per la stagione. Potrete scegliere la lunghezza che preferite, da sotto al ginocchio fino ai più corti appena sopra la caviglia.