Dimenticate coprispalla stretti, maglioncini e giacchini da usare al primo fresco autunnale. Per essere cool e anche comode potete contare su cardigan corti e comfy.

Generalmente il cardigan rientra tra quei capi che ci fanno pensare ad un caldo e morbido abbraccio, ma anche ad un misto di mistero e sensualità. Un tratto quest’ultimo che caratterizza da sempre lo stile alla francese, che impone anche in quest’Autunno il cardigan nella sua versione corta, che seguendo le ultime tendenze diventa super crop.cardigan

Dalle maniche più sottili a quelle più pronunciate e a palloncino, il diktat è quello di trasformarlo in un top o in un twin set per cavalcare l’onda fashion dell’autumn style.

Il cardigan dell’Autunno 2020 è in versione crop

Nella sua versione più sottile, avvolgente e meno romantica, a righe, classico o eccentrico, è certo che la presenza del cardigan nelle nuove collezioni è la conferma che si tratta di un capo da avere assolutamente nel cassetto.

La tendenza 2020 lo vuole quanto più crop che mai, trasformandolo così anche in un top: non dobbiamo quindi necessariamente indossare una canotta se non desideriamo tenerlo aperto. Grazie ai bottoncini di alcuni modelli, possiamo trasformarlo in un top.

Cardigan grigio

– Consigliato per la sera nella sua versione più classica in lana, ma sempre crop. In base al colore del vostro cardigan, potete divertirvi a lasciarlo aperto per abbinarci top senza spalline o canotte di colori diversi, per un look sexy assicurato.

La storia del cardigan: elegante, ma ancor prima military

Il famoso maglione aperto a metà però, prima di conquistare il french style ha una storia che parte dall’Inghilterra: fu infatti un’ufficiale della marina militare britannica ad indossarlo nel 1800, conosciuto come il conte di Cardigan che indossò il “cappotto-maglione”.

Il suo maglione capospalla divenne noto in tutto il mondo, arrivando fino in America quando undici anni dopo si trasformò in una maglia d’atletica, firmando lo stile della squadra di baseball della Harvard University. E nel 1920 a rivisitarlo in uno stile total french è Coco Chanel.