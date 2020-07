In versione gioiello oppure minimal anche quest’anno i sandali bassi saranno il must have di stagione.

L’estate forse non è poi così lontana, ma su quanto durerà ancora la quarantena non abbiamo notizie certe. Ciò però non ci impedisce di pensare alla stagione estiva, che sarà diversa ma avrà ancora una volta come suo must have i sandali bassi.

Certo, molte di noi si diranno se dopo un lungo periodo in cui abbiamo lasciato tacchi e décolléte a marcire nella scarpiera, non sarà forse il caso di sfoggiare sandali vertiginosi. Ma sicuramente avremo bisogno di alternarli anche con modelli più bassi, da scegliere per più di un’occasione.

I sandali bassi infatti, che siano in versione minimal o gioiello sono diventati da molti tempo segno di eleganza, e un buon compromesso per sentirsi chic e comode allo stesso tempo.

Sandali bassi 2020: il minimal è chic

Rispetto alla scorsa estate, i brand sembrano puntare su sandali minimal senza esagerare nelle decorazioni: una scelta dettata forse dalla necessità di coniugare un sandalo che sia comodo andando oltre i classici modelli moda Positano, sempre raso terra e impreziositi di pietre luccicanti.

• É il mood su cui punta Alberta Ferretti, che impreziosisce il sandalo solo di una pietra al centro, intorno alla quale le strisce della scarpa avvolgono il piede, rivisitando in maniera assolutamente chic il modello alla schiava.

• Il sandalo minimal però ama anche esagerare le sue forme, tendenza ormai sempre più consolidata della stagione non solo estiva. Pur nella sua forma bassa si eleva leggermente dal rasoterra, e diventa sportivo senza esagerare nella versione di Max&Co, anche questi da allacciare alla caviglia.

• Spazio però anche al colore, soprattutto il pitonato si riconferma di grandissima tendenza, e all’infradito che si conferma un classico evergreen in una forma assottigliata che lo rende ancora più elegante.

• Last but not least, e forse complice il contesto che stiamo vivendo, la tendenza must have dei sandali bassi per quest’anno si muove soprattutto verso i flat. Il modello perfetto per chi vuole passare dalla casa alla strada senza troppi traumi.

Sandali bassi gioiello 2020, vince il minimal bijoux

Seguendo la tendenza minimal di stagione, anche i sandali gioiello contengono la loro forma: preziosi si ma sempre nei dettagli, magari giocando più su un punto luce inaspettato.

• Così il sandalo di cuoio, modello da anni ormai consolidato come il più comodo, pratico ed essenziale, viene impreziosito da una farfalla in strass per un effetto mininal chic molto delicato.

• Non tramonta mai neppure il modello moda Positano, infradito rasoterra ed elegantissmo, perfetto da abbinare anche con un abito midi da indossare in occasione di cerimonie ed eventi speciali che richiedono un dress code più ricercato.

• Per chi desidera cambiare davvero invece, Zara mette da parte i classici strass, swarovski e brillantini e sceglie le perle: un modello in versione flat che si trasforma in un sandalo prezioso ma con discrezione.

• Nell’ottica minimal naturalmente anche lo strass diventa di grande tendenza incontrando l’altra tendenza per eccellenza di quest’anno, le strisce. Un modello elegante ma versatile, che si sposa benissimo anche con i jeans.

