Samira Lui, il passato “segreto” svelato dalla mamma

Grande successo in tv, Samira Lui ha davanti a sé un futuro luminoso al netto di un passato molto umile e con i piedi sempre per terra.

Dopo aver confessato il sogno per il futuro, Samira Lui sta continuando ad incantare tutti con la sua bellezza e la sua bravura a La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti su Canale 5. Ora, però, a far parlare, è qualcosa legato al suo passato con il racconto inedito di sua madre, la signora Doretta, che ha rilasciato una bella intervista al settimanale Oggi.

Samira Lui: il passato inedito

“Mia figlia Samira ha sempre avuto i piedi per terra”. Con queste parole la signora Doretta, madre di Samira Lui, ha voluto iniziare a raccontare il passato “segreto” di sua figlia. “Da ragazzina, d’estate, andava a fare la cameriera in trattoria. Poi ha fatto l’assistente nella cooperativa di disabili dove lavoravo, ha conosciuto quell’ambiente, ha capito che stare in salute non è scontato”.

La signora ha spiegato come sua figlia sia cresciuta con lei e i nonni a Colloredo di Monte Albano, in provincia di Udine, per poi trasferirsi a Udine. “Non si è mai montata la testa: l’ho cresciuta con i valori della generosità e dell’altruismo. A scuola è sempre andata bene, anche se era vivace e la condotta ne risentiva. Si era iscritta al liceo artistico perché voleva fare l’architetto, poi al secondo anno ha cambiato idea ed è passata alla scuola per geometri. La prima sfilata l’ha fatta a 15 anni”.

Il rapporto con il fidanzato della figlia

La signora Doretta ha poi parlato a Oggi della figlia e della sua storia d’amore con Luigi Punzo: “Per me è un figlio”, ha spoiegato la donna. “Non le ho mai permesso di portare uomini in casa, solo le amiche. Luigi è diverso, è uno di famiglia”. Insomma, per la mamma di Samira la storia della figlia è perfetta e destinata ad andare avanti ancora a lungo…