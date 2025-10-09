“Adoro essere detestata, è un talento”: Selvaggia Lucarelli senza freni

A margine della presentazione del nuovo comedy show ‘Roast in Peace’, su Prime Video, ecco alcune parole di Selvaggia Lucarelli.

Non solo il recente scontro a Ballando con le Stelle con Nancy Brilli. Selvaggia Lucarelli è tornata ad essere protagonista a margine della presentazione del nuovo comedy show ‘Roast in Peace’, su Prime Video. La penna graffiante, sul red carpet, ha rilasciato alcune parole ai media presenti dicendosi assolutamente contenta del suo “talento“. Quale? Quello di essere detestata…

Selvaggia Lucarelli e il talento di essere detestata

Protagonista del nuovo comedy show di Prima Video, ‘Roast in Peace’, Selvaggia Lucarelli si è soffermata a parlare con la stampa sul red carpet della presentazione della trasmissione basata fondalmentalmente su orazioni funebri divertenti e spietate. La penna graffiante e giudice di Ballando con le Stelle ha subito spiegato quale sia stato l’insulto che proprio non ha sopportato.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

“Quando mi hanno detto di non avere talento”, ha ammesso. “Riuscire a essere divisivi e detestati da tutti è un talento più unico che raro. Non ci riescono mica tutti! Se un giorno dovessi essere amata mi preoccuperei. Se mi dicessero che sono diventata buona sentirei che la mia reputazione ha una macchia”, ha aggiunto spiegando di adorare il fatto di essere detestata.

Dove nasce la “cattiveria”

Parlando sempre con i cronisti presenti, a precisa domanda sul motivo per il quale fosse così “cattiva” e quindi da dove nasca il “germe della cattiveria”, la Lucarelli ha replicato in modo molto diretto: “Dalle suore. Essere cresciuta nove anni dalle suore” le sue parole. “Mi prendevano a bacchettate, erano giudicanti, punitive e crudeli. Essere stata educata in un ambiente scolastico così, mi ha insegnato ad essere giudicante. Ma io sono meno cattiva delle suore”, ha sorriso la Lucarelli.