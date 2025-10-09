Paura per lo storico volto dei Kiss: ricoverato d’urgenza dopo un incidente stradale

Gene Simmons ricoverato dopo un incidente a Malibu: svenuto al volante, la moglie rivela i motivi del malore.

Momenti di paura per Gene Simmons, storico bassista dei KISS, che è stato ricoverato d’urgenza dopo un incidente stradale avvenuto a Malibu. L’artista, svenuto al volante della sua auto, si è schiantato contro un veicolo parcheggiato lungo la Pacific Coast Highway. Dopo ore di apprensione, la moglie Shannon Tweed ha chiarito la situazione e spiegato le possibili cause del malore.

Gene Simmons svenuto al volante: la corsa in ospedale

Secondo quanto riportato da NBC4 LA, Gene Simmons, 76 anni, stava guidando la sua Lincoln Navigator martedì 7 ottobre quando ha perso conoscenza, finendo contro un’auto parcheggiata.

L’incidente ha immediatamente fatto scattare i soccorsi, e il musicista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Malibu. L’ufficio dello sceriffo locale ha riferito che Simmons avrebbe spiegato agli agenti di essere svenuto poco prima dell’impatto.

Dopo alcune ore di osservazione, il rocker è stato dimesso e ha potuto tornare a casa, dove si sta riprendendo. Ai microfoni di NBC4 LA ha dichiarato di stare bene, rassicurando così i fan preoccupati per le sue condizioni.

Le rassicurazioni sono arrivate anche sui social dove ha pubblicato un post per tranquillizzare i fan e ringraziarli.

Thanks, everybody, for the kind wishes. I’m completely fine. I had a slight fender bender. It happens. Especially to those of us were horrible drivers. And that’s me. All is well. — Gene Simmons (@genesimmons) October 8, 2025

Le parole della moglie e i precedenti problemi di salute

A tranquillizzare ulteriormente il pubblico è intervenuta anche la moglie Shannon Tweed, che ha raccontato che l’incidente potrebbe essere collegato a un cambio di terapia farmacologica.

“Gene ha modificato la cura insieme al medico e deve bere più acqua. Il problema è che non gli piace farlo” ha spiegato l’attrice, aggiungendo che l’auto del marito ha attraversato più corsie prima di fermarsi.

Non è la prima volta che Simmons affronta problemi di salute legati alla disidratazione. Nel 2023, durante un concerto dei KISS a Manaus, in Brasile, era stato costretto a interrompere lo show dopo un malore sul palco. Il musicista ha anche parlato in passato della sua fibrillazione atriale, una patologia cardiaca che gestisce con attenzione.