Salvatore Esposito, attore famoso nei panni di Genny Savastano in Gomorra, ha una casa bellissima! Forse vi siete persi qualcosa sul favoloso appartamento in cui vive…

Sapete dove vive Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra? L’attore ha una casa ultramoderna nel cuore di Roma, uno scrigno di design e relax in cui non mancano alcune chicche d’arte davvero curiose. Partiamo alla scoperta delle “segrete” stanze della sua abitazione, dove tutto profuma di comodità e stile contemporaneo.

La casa di Salvatore Esposito a Roma

Salvatore Esposito vive a Roma, in una splendida casa arredata in stile moderno. L’abitazione si presenta con un design dal carattere industriale, dove non mancano dettagli curiosi a colpire lo sguardo. Il famoso Genny Savastano della serie tv Gomorra ha scelto di affidarsi a “Facile Ristrutturare” per la ristrutturazione, regalando così un nuovo volto al suo appartamento.

La casa è incastonata in un antico palazzo del quartiere romano di San Giovanni, e il progetto è stato seguito passo passo dall’architetto Alberto Vanin. Sui social, grazie anche al format Case da Vip, alcuni straordinari scorci del nido in cui l’attore abita con la compagna…

A casa di Salvatore Esposito, tra stile industriale e dettagli al neon…

Salvatore Esposito ha impreziosito e personalizzato gli ambienti con accenti fluo, grazie ai neon e alle opere d’arte coloratissime che costellano alcuni angoli di casa.

Amatissimo dall’attore, lo stile industrial la fa da padrone. Gli interni sono stati studiati per assecondare le necessità di spazio e di riservatezza della zona notte, e subito emergono alcuni tratti chiave dell’arredamento: tonalità scure, mattoncini a vista, infissi color canna di fucile, contrasto tra legno e ferro, parquet personalizzato sono solo i tratti essenziali attorno a cui si sviluppa l’intero progetto…

La zona living a casa di Salvatore Esposito

La zona living è ampia e accogliente, ed è il primo ambiente che si incontra appena si entra a casa dell’attore di Gomorra. Al suo interno c’è una libreria su misura con sportelli in ferro, e non si può non notare un elemento: il camino elettrico ad acqua super decorativo che rende ancora più sorprendente e innovativo l’open space! Completato da una vetrata che lascia intravedere la cucina…

Non ha pretese di passare sottotraccia anche il particolare tavolo da pranzo, illuminato da uno chandelier di Flos. I dettagli dell’appartamento spiccano tra le foto condivise su Instagram dal genio che lo ha progettato, Alberto Vanin!

Le opere d’arte e le luci “intelligenti” a casa di Salvatore Esposito

Legno e ferro si alternano nella pavimentazione, negli inserti della cucina in colore ottanio e nelle opere d’arte che costellano l’appartamento. All’interno della casa di Salvatore Esposito, infatti, spiccano opere di Marco Lodola (il Vesuvio, Frida Kahlo e Gomorra) e di Dicò (che per lui ha realizzato l’insegna di “Nuovo Cinema Paradiso”, un pezzo unico). Nel controsoffitto della living room, come spiega “Facile Ristrutturare”, un sistema di filodiffusione e luci “intelligenti” a comando vocale!

Dentro la zona notte di Salvatore Esposito: com’è fatto il nido più intimo dell’attore

La zona notte – dove a colpire lo sguardo sono anche le applique alate “Lucellino” di Ingo Maurer – è divisa da una porta specchiata e si compone di 5 stanze. La camera degli ospiti funge anche da studio per l’attore, si sono poi una lavanderia e un bagno di servizio – se così si può chiamare, visto il lusso che lo caratterizza – in cui dominano il total black e la rubinetteria bronzata.

Seguono la camera da letto dell’attore e il bagno padronale, separati dal resto degli ambienti da un lungo corridoio antracite in smalto opaco. In casa non manca un’ampia cabina armadio illuminata con strisce led, in perfetta armonia con lo stile ultramoderno di una residenza davvero spettacolare.

