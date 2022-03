A Milano arriva la Pechino Express Selfie Experience: ecco che cos’è, quando è e come si fa a partecipare.

Giovedì 10 marzo inizia la nona edizione di Pechino Express, la prima a non essere trasmessa da Rai 2 ma da Sky Uno. E proprio con il debutto della nuova edizione del programma condotto da Costantino Della Gherardesca, Sky ha organizzato per i fan la Pechino Express Selfie Experience: chi vi parteciperà avrà quindi la possibilità di essere protagonista di un’esperienza che lo avvicinerà al viaggio a tappe che i protagonisti del programma devono affrontare.

Pechino Express Selfie Experience: cos’è

Con la Pechino Express Selfie Experience i fan del programma potranno visitare i luoghi che vedremo in TV in questa nona edizione senza però uscire da Milano. Le varie location di Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi sono infatti stati ricreati in studio da Sky Creative Agent in collaborazione con UsUp.

Crediti foto©jule hering

I sei set che sono stati ricreati sono il vagone capotreno per rivedere l’esperienza della partenza dei vari protagonista, poi il Bazar turco, con i tessuti pregiati, i tappeti, le spezie coloratissime e molto altro. Il terzo set, sempre con ambientazione turca, permette di salire a bordo di mongolfiere e osservare la riproduzione del paesaggio della Cappadocia.

Ci si sposta poi in Uzbekistan tra i suoi tanti mausolei, poi le dune di sabbia di Petra, Giordania, infine l’ultimo set è ispirato agli Emirati Arabi e si potrà simulare di trovarsi all’ultimo piano di uno dei giganti grattacieli.

Pechino Express Selfie Experience: dove è e quando è

La Pechino Express Selfie Experience si può fare a Milano, all’ex Scalo di Porta Genova in via Valenza 2, da mercoledì 9 a domenica 13 marzo. Il 9, 10 e 11 marzo gli orari di apertura sono dalle 15 alle 23, sabato 12 e domenica 13 marzo gli orari di apertura sono dalle 10 alle 23.

Riproduzione riservata © 2022 - DG