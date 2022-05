Con la febbre anni ’90 il denim spopola nelle collezioni e tra i must have spunta anche l’intramontabile salopette di jeans.

Quanto ci potete scommettere che una salopette di jeans è l’acquisto più cool e smart che potete fare qui ed ora? Permetteteci di dire tantissimo, soprattutto in un momento dove il denim vive una stagione ancora più esplosiva con il ritorno del dress code anni ’90 nelle collezioni della primavera/estate 2022. Avvistata anche come capo preferito di celebrity come Jennifer Lopez, non indifferente neppure a Chiara Ferragni, dimenticatevi dell’immagine della salopette come un outfit premaman, perché anzi con i tantissimi modelli e abbinamenti che possiamo creare, questo total outfit in denim può essere anche molto sexy!

Salopette di jeans worker, pantapalazzo o abito: i modelli della primavera/estate 2022

Non pensate ad un’unica e sola salopette, perché di modelli quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta, particolare che ci permette di giocare a realizzare il nostro look del giorno o per la sera da sportivo a glam in un colpo solo.

– Per chi cerca qualcosa di elegante e ricercato, la salopette dal taglio pantapalazzo proposta da Zara è il modello perfetto, mentre se siete in cerca in modello da indossare ogni giorno il classico worker potrete indossarlo in svariate occasioni, persino per andare in ufficio. La salopette però quest’anno è pronta anche a reinventarsi in versione gonna o minigonna, trasformandosi così in un abito in denim che trovate anche nella nuova collezione Stradivarius. Un tocco decisamente romantico per un outfit pratico e utility da sempre.

Come indossare la salopette in denim per un look sportivo, elegante, glam e sexy

Con la classica t-shirt, riportandoci indietro a quanto da bambine una salopette, un paio di sneakers e una maglia colorata erano il nostro look preferito per sentirci libere e comode, oppure con i tanti top crop e cut out, tendenza di questa stagione, per dare al nostro look sportivo un tocco estivo e sexy. Con pantalone lungo o shorts, n look perfetto in vista di un concerto, di un party estivo o di una passeggiata con le amiche.

Uno dei motivi che rendono la salopette adorabile è sicuramente la comodità e la praticità, attributi validissimi per creare il nostro office look: basterà una camicia ed un paio di décolléte o sneakers eleganti per dare al nostro look quel tocco rigoroso ma non troppo.

