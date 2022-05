Conquista tutte il tailleur fucsia, audace e vibrante da indossare in più di un’occasione: ecco come possiamo abbinarlo.

Pantone avrà pur dichiarato alle porte di quest’anno che il colore dell’anno è il Very Pery, ma da qualche mese siamo convintissimi che la vera nuance trendy a sorpresa, accolta e amata all’unanime dagli stilisti è il fucsia: abiti e tailleur hanno invaso le collezioni dell’alta moda e quelle del fast fashion, riscrivendo decisamente la palette della primavera/estate 2022. La bellezza di questo colore è che sta bene davvero a tutte, per questo avere un tailleur fucsia da indossare in vista di una laurea o per andare al lavoro è la scelta più trendy e colorata per illuminare di gioia e vivacità il nostro armadio.

Tailleur fucsia: gli abbinamenti possibili che piacciono a celebrity e influencer

Quante di voi all’idea di indossare qualcosa di fucsia fino a qualche anno mostravano qualche dubbio o bocciavano assolutamente l’idea? Siate pronte ad assistere lentamente alla vostra conversione verso il fucsia: decisione, ottimismo, audacia ma anche dolcezza, questo il mix di sensazioni che suggerisce questo colore che ha incantato e riscritto lo status color di Valentino, che dal rosso ha sigillato la nuova era con Pierpaolo Piccioli sotto il segno del Valentino PPink, registrato come rosa ufficiale della maison da Pantone.

– Il tailleur fucsia di recente è stato sfoggiato anche da Dua Lipa, che in Valentino ci propone un look serale dal sapore estivo, inglobando tutte le tendenze di questa bella stagione 2022, il blazer da indossare con un top reggiseno per lasciare scoperto il bacino, sandali maxi platform e pantapalazzo fluidi e dinamici, ultra comodi.

– Grazia e audacia invece vengono mescolata da Valentina Ferragni che punta sul blazer short in pelle fucsia e uno shorts abbinato, per un effetto wow che ci racconta tutte le strade infinite del fucsia, che arrivano persino sui leather look. Un elegante color block in fucsia e bianco il suo, perfetto da indossare per un party elegante o per un appuntamento elegante.

– Regina da sempre degli smoking e dei total look eleganti con pantaloni, già lo scorso anno ma glielo abbiamo visto indossare anche quest’anno fu Laura Pausini in occasioni dei David di Donatello a mostrarci come un tailleur fucsia si trasforma in una mise elegante, perfetta anche per un office look vivace e deciso.

Quali colori abbinare con il fucsia: total look o color block

Le tendenze di quest’anno virano verso i total look, ovvero indossare un tailleur interamente fucsia dalla testa ai piedi, scarpe o sandali compresi. Un outfit così può andar bene per un evento, una festa o anche una cerimonia, ma per un look casual da indossare tutti i giorni, meglio creare contrasti e stemperare con altri colori seguendo le tendenze del color block.

Tutto quindi si gioca su cosa indosseremo sotto la giacca: maglia o top bianco, ma anche rosso, verde, beige, nuance nude, nero, sono più di quelli che si possono immaginare i colori che si sposano bene con il fucsia, anche rosa di diverse sfumature per creare un contrasto sfumato e soft.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG