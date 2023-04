Il Salone del Mobile 2023 è alle porte: vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere e dove si svolgono.

Come ogni anno, c’è grande attesa per il Salone del Mobile 2023. Milano è in gran fermento, non soltanto in zona Rho Fiera, ma anche in centro. Da Dolce&Gabbana a Missoni, passando per Versace, Falconieri, Bottega Veneta e Jimmy Choo: ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere.

In scena dal 18 al 22 aprile a Milano, il Salone del Mobile è un appuntamento imperdibile. Non soltanto per quanti lavorano nel settore, ma anche per gli amanti del design e i semplici appassionati. L’evento, non a caso, accoglie ogni anno migliaia di visitatori, curiosi di scoprire quelle che saranno le tendenze dei mesi a venire. Un calendario ricco di eventi, che spaziano dai padiglioni di Rho Fiera al centro della città. Quest’anno il filo conduttore è Laboratorio Futuro e sono tante le case di moda e i brand che hanno ideato e organizzato appuntamenti modaioli da non perdere.

Giorgio Armani, ad esempio, apre le porte di Palazzo Orsini, sede storica dell’azienda, dalle ore 10:00 alle 20:00. La maison presenterà la collezione Casa, compresa la linea outdoor, e offrirà la possibilità di visitare alcune stanze della dimora. Louis Vuitton, invece, presenta due progetti: Cabinet of Curiosities by Marc Newson, il classico baule in tela Monogram rivisitato con dentro 19 contenitori in pelle che si possono combinare tra loro in oltre 1000 modi, e la collezione Objets Nomades, nuovi oggetti creati da Vuitton, Atelier Biagetti, Marcel Wanders, Studio Campana, Atelier Oi, Zanellato/Bortotto e Raw Edges. Al Salone del Mobile 2023, da non perdere anche la presentazione delle nuove collezioni di Missoni Home, presso via Solferino 9, e Dolce&Gabbana Casa, in Corso Venezia 7 e Via Durini 23.

Gli appuntamenti imperdibili del Salone del Mobile 2023 non sono finiti qui. Di seguito, l’elenco degli eventi più attesi:

The Art of Dreams: Cleo, A Style Icon for 50 Years, in via Bagutta 28;

Buccellati Rosso Maraviglia, presso Terrazza Portaluppi in Via Brisa 5;

Falconeri con Cashmere in the air, il 20 aprile presso lo store di via Montenapoleone angolo via Alessandro Manzoni;

Thinking Design, Making Design: Type-V Nature Architects project in Via Bagutta 12;

Bottega Veneta con l’installazione Vieni a vedere di Gaetano Pesce in via Montenapoleone 27/A;

Ken Scott x Gabel 1957 in Corso Garibaldi 65;

Jimmy Choo in via Sant’Andrea 1/A;

Genny Orchid Gazebo in via della Spiga 6;

La Martina in corso Garibaldi 1;

Jacob Cohën in via della Spiga 29;

Simone Guidarelli in Via Savona 25;

Timberland presso il Salone d’Onore di Triennale Milano;

Versace in via Durini 11.

