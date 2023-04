Come scoprire se il tuo fidanzato è un softboy? Ci sono alcuni segnali che è impossibile non notare: vediamo quali sono.

Non siete certe di avere a che fare con un softboy? I segnali che mandano questo tipo di persone sono abbastanza chiari, anche se spesso camuffati. Vediamo come scoprire se il tuo fidanzato è un softboy e perché è preferibile fuggire a gambe levate per non soffrire inutilmente.

Come scoprire se il tuo fidanzato è un softboy: ecco i segnali

Il softboy è l’esatto contrario del ragazzo bello e dannato, ma non per questo può essere considerato un vero principe azzurro. Si mostra tenero, più simile al classico nerd che al macho, ed è sempre disponibile, attento e rispettoso. Eppure, nasconde qualcosa. Sembrano perfetti, ma quando la preda cade nelle loro grinfie cercano di plasmarla a propria immagine e somiglianza. Ricordate sempre: chi ama non cerca di cambiare l’altro, lo accetta così com’è. Chiarito ciò, vediamo come scoprire se il tuo fidanzato è un softboy.

Appena conosciuto vi ha raccontato che la sua ex gli ha spezzato il cuore? Generalmente, quanti parlano così delle donne passate sono assai dannosi, visto che sperano solo di essere consolati per ciò che hanno passato. Dopo che hanno ottenuto quello che vogliono spariscono, per poi tornare e dileguarsi ancora una volta. Nella maggior parte dei casi, un softboy sostiene di essere un’artista. Appare colto, intelligente e amante l’arte, ma è solo una scusa per giustificare le sue infinite assenze.

Il softboy non è perfetto come sembra: ecco perché

Tra i segnali tipici del softboy ce n’è un altro che dovrebbe farvi fuggire a gambe levate. Quando gli fate notare che qualcosa non va, vi fa sentire delle pazze isteriche che non riescono a distinguere la realtà. Ragazzi di questo tipo riescono a farvi sentire in colpa anche quando non commettete alcune errore. Come se non bastasse, all’apparenza si mostra romantico, ma non si farà problemi ad utilizzare la classica frase “siamo solo amici” quando dovrà scaricarvi per la preda di turno.

Dulcis in fundo, il softboy non vi mentirà mai quando vi dirà che sta vedendo un’altra persona. Addirittura potrebbe proporvi un incontro a tre, in modo da essere libero di scegliere la donzella che preferisce. Insomma, anche da maschietti di questo tipo è bene tenersi alla larga perché per loro una relazione seria esiste solo in un futuro non ben specificato.

