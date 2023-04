Avete mai sentito parlare di softboy? Scopriamo insieme qual è il significato di questa parola anche grazie ad esempi d’uso.

Negli ultimi anni si parla sempre di più di softboy in riferimento a ragazzi belli, gentili ed educati che fanno perdere la testa alle ragazze. Scopriamo nel dettaglio cosa significa questa parola anche grazie ad alcuni esempi d’uso che permettono di capire quando è corretto utilizzarla.

Il significato di softboy

Il termine softboy è molto utilizzato nel presente e serve per identificare ragazzi belli, gentili ed educati. Secondo l’Urban Dictionary, la parola si utilizza in riferimento a ragazzi che non fanno i duri e che mostrano di avere sentimenti. Inoltre, questi ragazzi provano ad interessarsi agli altri e non hanno nemmeno paura di mostrarsi volubili davanti agli occhi delle altre persone.

Questo genere di ragazzi sono il contrario dei badboy e sempre di più stanno ottenendo successo con le ragazze. In realtà però bisogna dire che spesso tale comportamento e modo di fare non è sincero totalmente. Spesso si tratta di una tattica per attirare l’attenzione delle ragazze e conquistarle proprio grazie alla gentilezza e dolcezza.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nel dettaglio qual è il significato della parola:

“Claudio è un vero softboy, sempre pronto a dimostrare la sua sensibilità e attenzione verso gli altri.”.

“Il mio ex era un softboy, ma alla fine ho capito che il suo era solo un modo per nascondere la sua insicurezza e il suo egoismo”.

“Timothée Chalamet è l’esempio perfetto di softboy secondo me: onestamente non sarei in grado di resistergli”.

