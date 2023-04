Aggettivi qualificativi, un elenco: quali sono e la lista di tutti i più usati e importanti presenti nella nostra lingua.

Quando parliamo di aggettivi qualificativi facciamo riferimento a quelle parole che indicano una qualità del nome, comune o proprio. Si tratta di termini che servono quindi per descrivere il nome cui si riferiscono, definendolo con maggior precisione e accuratezza. Non sempre sono necessari, ma spesso sono importanti per rendere più efficace un pensiero, per inserire delle sfumature. Ma come possiamo riconoscerli? Il metodo più semplice è quello insegnato alle scuole primarie. Rientrano in questa categoria tutti quegli aggettivi che rispondono alla domanda “com’è?“. Per saperne di più sugli aggettivi qualificativi, un elenco dei più utilizzati potrebbe esserci di grande aiuto.

Aggettivi qualificativi: esempi

Per poter comprendere l’importanza degli aggettivi qualificativi nella nostra lingua, possiamo affidarci ad alcuni esempi. Uno dei più utilizzati è sicuramente “bello“. Possiamo dire ad esempio che un vestito è bello. Ma questo potrebbe risultare riduttivo. Per precisare il concetto possiamo quindi aggiungere altri aggettivi come “elegante”, “sportivo”, “comodo”, “adatto”, “corto”, “lungo”, “vaporoso” e così via.

Come è chiaro e comprensibile da questo esempio, gli aggettivi possono essere numerosi, senza alcun limite. Anche per questo ne esistono davvero moltissimi, tanti da far diventare impossibile creare un elenco di tutti quelli esistenti. Possiamo però suddividere gli aggettivi qualificativi in quattro gruppi in riferimento alla loro struttura.

Esistono gli aggettivi primitivi, che hanno una forma propria e non derivante da altre parole (alto, basso, azzurro, bugiardo e così via). Ce ne sono poi di derivati, ossia quelli che vengono formati con l’aggiunta di prefissi e suffissi ad altri aggettivi, nomi o verbi. Ecco alcuni esempi: capace e incapace, musicale, poetico, italiano, amabile, temibile e così via.

Gli aggettivi alterati sono invece quelli che si formano con l’aggiunta di suffissi come -ello, -ino, -etto, -uccio, -one, -accio etc, da non confondere con quelli composti, formati da due aggettivi (ad esempio agrodolce), un prefissoide più un aggettivo (come autosufficiente), un sostantivo o un prefissoide più un suffissoide (petrolifero, francofono etc). Tali aggettivi possono a volte essere anche scritto con un trattino a separare le due parole.

Un elenco dei più utilizzati

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, non è possibile creare un elenco completo di tutti gli aggettivi qualificativi esistenti, visto anche che la lingua si evolve giorno dopo giorno e possono nascerne migliaia in poche ore dall’utilizzo quotidiano. Possiamo però suddividere ancora i vari aggettivi a seconda dell’aspetto della realtà o della fantasia che vanno a toccare.

Possono esserci infatti aggettivi qualificativi:

– sulla forma (triangolare, quadrato, sferico etc.);

– sul tempo (quotidiano, invernale, pomeridiano etc.);

– colore (rosso, giallo, viola etc.);

– sensazioni fisiche (caldo, ruvido, piccante, fragrante etc.);

– stati d’animo (felice, malinconico, ansioso etc.);

– valutazioni morali (altruista, generoso, maleducato, pettegolo etc.);

– dimensioni (lungo, stretto, elevato, piccolo etc.);

– modi di essere (esausto, rilassato, riposato etc.);

– materia (ligneo, ferroso, marmoreo etc.);

– aspetto (fatiscente, robusto, pallido etc.).

Questo un breve elenco degli aggettivi qualificativi più usati in assoluto:

– adorabile, afrodisiaco, alto, ambiguo, ammirevole, appetibile, arrogante, attraente;

– bello, bravo, benestante, brillante, brutto, buono;

– caldo, carino, cattivo, celebre, combattivo, coraggioso, cordiale, costruttivo, cretino;

– dannoso, determinato, differente, difficile, discreto, disponibile, divertente, divino, dolce;

– educato, efficace, egoista, eloquente, equo, eroico, espressivo, estroverso;

– facile, falso, famoso, fantastico, felice, forte, fraterno, freddo, frettoloso, furbo;

– geloso, generoso, gentile, grande, grazioso, grasso, grosso;

– incapace, indifferente, insicuro, intelligente, interessante, intollerante, intraprendente, italiano;

– lacerante, largo, leale, legittimo, lento, lieto, logico, lucente;

– magico, magnifico, meraviglioso, migliore, morbido, multiforme, muto;

– naturale, nazionale, normale, notevole, numeroso;

– occasionale, odioso, omogeneo, ossessivo, ottuso;

– pacato, perseverante, pesante, piccante, piccolo, pittoresco, prudente, pulito;

– quadrato, qualificato, questionabile, quieto, quotidiano;

– ribelle, riflessivo, rilassante, rispettoso, rozzo;

– simpatico, solare, stanco, storico, strano, stupendo, stupido;

– tenero, timido, tranquillo, travolgente, triste;

– uguale, umile, umoristico, unico, usuale;

– variabile, veloce, veritiero, vero, vivace;

– zelante, zeppo, zodiacale, zoppicante, zuccheroso.

