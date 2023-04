Mete viaggi di nozze: idee e località originali per un viaggio di nozze davvero indimenticabile negli angoli più belli del mondo.

Stai per sposarti e non vedi l’ora di goderti il giorno più bello della tua vita? Tra le mille e più responsabilità che avrai in questo momento, ci sarà sicuramente anche la scelta del viaggio di nozze dei tuoi sogni. Ma hai già in mente dove andare? Sai quale potrebbe essere la località in grado di soddisfare sia le tue esigenze che quelle del tuo partner? Di mete per viaggi di nozze indimenticabili ne esistono talmente tante che sbagliare è forse impossibile. In attesa di parlarne con il tuo agente di fiducia, ecco alcuni consigli su idee per viaggi di nozze da non sottovalutare.

Mete originale per un viaggio di nozze

Esistono alcune mete che vengono prese in considerazione praticamente da tutti gli sposi, quegli itinerari evergreen che non devono nemmeno essere consigliati. Se si ha un budget mediamente alto, ad esempio, il classico abbinamento New York (o comunque costa orientale degli USA) con i Caraibi è qualcosa di splendido e anche un po’ scontato. Così come, d’altro canto, un’isola delle Maldive o di qualche altro arcipelago dell’Oceano Indiano o del Pacifico. Vale la pena prendere in considerazione anche qualche alternativa diversa, tenendo sempre in considerazione il proprio budget.

panoramica mare maldive

Ad esempio, un’alternativa meno battuta ma non meno bella alle Maldive potrebbero essere le isole della Polinesia, come Tahiti, che rubò il cuore al pittore Paul Gauguin. Tra barriere coralline e montagne ricche di vegetazione florida, non potranno non lasciarti senza parole.

Se non cerchi solo il mare ma vuoi conoscere una cultura differente e ricca di fascino, potresti prendere in considerazione alcune delle grandi metropoli del mondo. Ad esempio Bangkok e la Thailandia, o Singapore. Molto in voga negli ultimi anni anche il Giappone, con le sue tante meraviglie sia nelle grandi città che nei piccoli villaggi.

Tornando in zona Caraibi, se vuoi unire il relax su spiagge cristalline con uno stile di vita molto diverso da quello cui siamo abituati in Europa, potresti provare per goderti un bel viaggio a Cuba, o in alternativa in Messico. Salendo un po’, potresti anche considerare un trip per gli USA che non si limiti alla sola New York o Miami. Hai mai pensato di andare a Las Vegas? Di cercare le star tra le colline di Beverly Hills? E se invece ti imbarcassi in un’avventura on the road sulla celebre Route 66? Insomma, di spunti l’America ne offre davvero moltissimi. Senza dimenticare i cugini del Canada o i grandi paesi del Sudamerica, come Brasile o Argentina.

panoramica brasile rio de janeiro

Se invece sei tentato dall’esperienza in Medio Oriente, una buona meta potrebbe essere rappresentata da Dubai, da anni ormai meta preferita di moltissimi occidentali in cerca di sfarzo e lusso a non finire. Se invece desideri qualcosa di più avventuroso, non tralasciare un safari in Africa, un viaggio tra le dune del Sahara o, perché no, anche un bel giro dell’immensa Australia. Molto quotata negli ultimi tempi è anche la Lapponia, in Finlandia, soprattutto se vuoi viaggiare nel periodo di Natale.

Hai un budget limitato e preferiresti rimanere vicino? Al di là dei tantissimi paesi europei che hanno mille mille meraviglia da offrire, dalla Spagna alla Francia, dalla Grecia alla Germania, non dimenticare che viviamo nel paese più bello del mondo, e che un viaggio di nozze a Venezia, Capri, sulla Costiera Amalfitana, in Sardegna, in Sicilia o in tutte le altre perle della nostra Italia non ha nulla da invidiare ai più rocamboleschi giri del mondo.

Idee per il viaggio di nozze: consigli per i diversi periodi dell’anno

Al di là dei propri desideri, esistono delle necessità da dover tenere in considerazione quando si organizza il proprio viaggio di nozze. Ad esempio bisogna fare in modo di scegliere una location che sia al massimo dello splendore e della godibilità (ma a volte anche dell’agibilità) subito dopo la data delle nostre nozze.

Per questo motivo, in questo paragrafo proveremo a consigliare alcune delle mete indicate dalle agenzie di viaggio nei vari periodi dell’anno. Partiamo dai primi mesi, solitamente piuttosto freddi in Italia, gennaio e febbraio. In questo momento sarà godibile viaggiare in luoghi dalle temperature calde e godersi un po’ di male. Ad esempio potremmo volare a Zanzibar, alle Maldive o alle Bahamas. Se cerchiamo qualcosa di più movimentato, potrebbe però andar bene anche una località tutto sommato vicina, come la Giordania. Oppure la Patagonia, una delle grandi attrazioni argentine.

Diamo il benvenuto alla nostra primavera, tra marzo e aprile, spostandoci in altre località di indubbio fascino, come Bali o le già citate Cuba e Dubai. Tra l’altro, aprile è forse il mese più indicato anche se si vuole godere al massimo di località destinazioni molto diverse tra loro come il Messico, l’Australia e il Sudafrica. Con l’avvicinarsi della stagione calda, molti esperti del settore invitano a scegliere mete come la Florida e l’Indonesia, oppure l’Egitto. A giugno, invece, non si può non prendere in considerazione il Brasile, o anche le Mauritius se si vuole godere di un mare indimenticabile.

Nei mesi estivi italiani per antonomasia, luglio e agosto, anche da noi non si sta certo male. Vale la pena quindi optare per mete meno rilassanti ma non meno affascinanti, come gli Stati Uniti, Kenya, Irlanda, Ecuador, Cina o Sri Lanka. Il mese giusto per il Giappone, invece, dal punto di vista climatico potrebbe essere settembre. Certo, ci si perderà la fioritura dei ciliegi, ma si potrà godere di una temperatura ideale per viaggiare in lungo e in largo. Nello stesso mese, peraltro, è bene prendere in considerazioni eventualmente anche le capitali dell’Europa settentrionale.

E arriviamo a ottobre, dove si può scegliere di viaggiare verso mete fredde come il Canada o fuggire dai primi freddi rifugiandosi in località africane di indubbio fascino, come il Marocco o il Madagascar. Se invece a novembre sono consigliabili posti molto caldi come le Hawaii, la Polinesia o le Fiji, dicembre è il mese ideale per le avventure: un viaggio a Bangkok, un safari in Kenya o magari un viaggio sulla East Coast americana, perché forse nessun posto al mondo è magico come New York nel periodo di Natale.

