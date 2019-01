Saldi invernali 2019: quando iniziano e soprattutto cosa comprare

Siamo tutte in attesa dell’inizio dei saldi invernali 2019: ma quando iniziano e, soprattutto, cosa non dobbiamo farci scappare? Scopriamolo subito!

Oltre ad essere emozionate per l’inizio del nuovo anno, le vere fashion addicted non vedono l’ora di poter fare shopping con i saldi invernali 2019. Il momento perfetto per potersi rifare il guardaroba e acquistare i must di stagione che fino ad oggi non sono mai stati comprati. Quest’inverno, il giorno tanto atteso per tutta l’Italia, quindi per tutte le regioni, è il 5 gennaio, il giorno prima dell’Epifania.

Sarà diversa la data di fine saldi per ogni regione. In Calabria, nel Lazio, in Piemonte, in Puglia terminano il 28 febbraio; Basilicata e nelle Marche terminano il 1 marzo; in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna e Umbria il 5 marzo; in Sicilia e Toscana il 15 marzo; Valle D’aosta, Veneto e Friuli il 31 marzo; in Campania il 2 aprile.

E adesso scopriamo cosa comprare con i saldi invernali e come fare grandi affari!

Cosa comprare con i saldi invernali 2019

I must dell’inverno sono davvero tanti eppure i saldi invernali possono essere l’occasione giusta per iniziare a rifarsi il guardaroba primaverile. Attenzione alle fregature, perché purtroppo ne è pieno ovunque. Puntiamo sui nostri negozi preferiti e non dimentichiamo mai di fare un salto da H&M, Zara, Bershka e tanti altri brand che propongono una quantità di prodotti super scontata. Scopriamo quali sono gli acquisti da non perdere…

-Cuissardes. Se li avete persi con il Black Friday, non potete non prenderli con i saldi invernali. Sono gli stivali di tendenza ed è impossibile farne a meno: sono chic, eleganti e slanciano il fisico. Perfetti da indossare con un jeans, con un vestito, con un mini dress e… un maxi maglione!

-Dolcevita. Il dolcevita è l’indumento perfetto da indossare sia in inverno che durante la primavera. Se di tessuto leggero, è perfetto per la mezza stagione: possiamo abbinarlo molto facilmente andando anche in base all’occasione.

-Doppiopetto. Elegante e sensuale, il doppiopetto da donna è uno dei capi must have dell’inverno e anche della primavera. Possiamo sfoggiarlo in occasioni importanti, così come abbinarlo ad un look super casual.

-Trench. Chi non ha un trench nel proprio guardaroba? Se non lo abbiamo ancora acquistato, questo è il momento giusto per farlo! Il trench è elegante, ma anche molto semplice da indossare. Perfetto per l’inverno e si sposa perfettamente con gli outfit primaverili!

-Borsa in pelle. È uno dei must dell’inverno e non può non essere sfoggiato in ufficio o durante un appuntamento importante. La borsa in pelle deve essere capiente, grande ed elegante; deve contenere al suo interno tutto l’essenziale e può essere abbinata molto facilmente a qualsiasi tipo di outfit.

-Camicia jeans. Può non piacere, come può piacere: nonostante tutto, la camicia di jeans è un must have della mezza stagione. Non dobbiamo farcela scappare con i saldi!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/persone-donna-ragazza-femminile-2594683/