Saldi invernali 2018: tutte le date regione per regione

I saldi invernali 2018 stanno sono finalmente vicini! Vediamo quando inizieranno in tutte le regioni d’Italia.

Finalmente il momento che tutte noi attendiamo fin dall’autunno è arrivato: i saldi invernali 2018 stanno per cominciare!

Purtroppo, abbiamo dovuto acquistare i regali di Natale a prezzo pieno, ma possiamo approfittare dei saldi, sia nei negozi fisici che online, per acquistare qualcosa che desideravamo da tempo. Vediamo quando inizieranno e quando finiranno in tutte le regioni d’Italia.

Quando cominciano i saldi invernali 2018?

Come ogni anno, i saldi invernali inizieranno poco prima dell’Epifania, il 5 gennaio nella maggior parte delle regioni. Solo in Basilicata cominceranno il 2 gennaio, in Valle D’Aosta il 3 gennaio e in Sicilia il 6 gennaio. In ogni caso, quindi, potremo approfittare del week-end dell’Epifania per fare acquisti.

Diversa da regione e regione, invece, la durata dei saldi: in Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia e Trentino-Alto Adige termineranno già alla fine di febbraio, mentre in Campania dureranno addirittura fino al 2 aprile. Nelle altre regioni finiranno tra la metà e la fine del mese di marzo.

Per sapere con esattezza quando inizieranno e quando termineranno i saldi invernali 2018 nella vostra regione, potete consultare il calendario completo qui sotto.

Saldi invernali 2018: il calendario completo

– Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo 2018

– Basilicata: dal 2 gennaio al 1° marzo 2018

– Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2018

– Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile 2018

– Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2018

– Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo 2018

– Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2018

– Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2018

– Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2018

– Marche: dal 5 gennaio al 1° marzo 2018

– Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo 2018

– Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2018

– Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2018

– Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2018

– Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo 2018

– Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo 2018

– Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo 2018

– Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo 2018

– Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo 2018

– Trentino-Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio 2018