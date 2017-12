Da apprendista di Chanel a stilista fatto e finito, la storia di Georges Hobeika…

chiudi Caricamento Player...

Un altro libanese che sfonda nel mondo della moda, un altro prediletto della Paris Fashion Week. Parliamo di Georges Hobeika, conosciuto per i suoi intricati abiti da sera e per i suoi romantici abiti da sposa.

Chi è e come ha ottenuto il successo

Hobeika nasce a Baskinta l’8 febbraio 1962. La madre è una sarta che incoraggia i figli a darle una mano, ispirando così la passione di Georges per la moda. Dopo aver studiato architettura, il ragazzo si trasferisce a Parigi per sfuggire alla guerra civile e qui lavora per varie maison.

Tornato in Libano, apre la sua azienda a Beirut nel 1995 accogliendo tutti gli ex clienti della madre, che chiude il suo atelier. Risale al 2001 la prima sfilata a Parigi, e al 2010 l’apertura del primo showroom francese.

Abiti da sera e da sposa di Georges Hobeika

Se persino la Camera Sindacale dell’Alta Moda francese ha riconosciuto a Hobeika un posto d’onore, deve esserci un motivo. Ed è questo: i suoi abiti sono realizzati con una maestria senza precedenti, ricoperti di gioielli di Swarovski e altre marche.

La collezione autunno-inverno 2017/2018, per esempio, si è ispirata alla tradizione ornamentale andalusa. Gli abiti da sposa di Georges Hobeika invece sono un’ode all’amore e alla diversità delle culture.

Prezzi dei vestiti di Georges Hobeika

I prezzi degli abiti da sera vanno dai 600 agli 800 euro, mentre i vestiti da damigella costano poco più di 300 euro.

Ma esistono boutique di Georges Hobeika in Italia? La risposta purtroppo è no: lo stilista ha negozi solo in Libano e in Francia, e disegna su commissione soltanto per personaggi di spicco come reali arabi e divi del cinema (Marion Cotillard, Diane Kruger, Aishwarya Rai e altre attrici).

Fonte foto: https://www.instagram.com/thecatwalkitalia/