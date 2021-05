I saldi estivi 2021 stanno per arrivare. Qualche mese di attesa e potremo aggiornare o rivedere il nostro guardaroba della bella stagione: iniziamo ad appuntare tutte le date regione per regione.

Come per tante riconquiste, anche lo shopping negli store fisici è una di quelle, un momento che quest’anno in un importante e sentito momento di ripresa, potremo vivere con maggiore serenità. I saldi estivi 2021 infatti rispetto allo scorso anno non tarderanno, ma hanno già una data che non è poi così lontana. Nel 2020 i saldi causa pandemia slittarono ad Agosto, in un momento forse altalenante per i negozi in vista del periodo in cui generalmente si concentrano maggiormente le vacanze estive. Per i consumatori anche non fu certo l’occasione di vivere pienamente e con calma una giornata di shopping in vista delle ferie, ma quest’anno possiamo invece recuperare al meglio e soprattutto goderci nuovamente il momento della prova in camerino.

Saldi estivi 2021: la data di inizio ufficiale sul territorio nazionale

Acquistare online comodamente da casa è sicuramente pratico ed immediato, ma quante volte ci è capitato di non aver scelto la taglia giusta? Siamo pronte allora ad andare a caccia degli abiti estivi di ultima tendenza a prezzi scontati, così da riuscire ad acquistare anche qualche capo beachwear da portare in valigia, e lo potremo fare ufficialmente dal 3 Luglio.

negozio di vestiti

La data di inizio saldi torna quindi come da tradizione al primo sabato del mese di Luglio, nonostante vi siano stati alcuni dibattiti che avrebbero voluto spostarla al 24 Luglio. Naturalmente sappiamo bene che non tutte le regioni iniziano lo stesso giorno e che bisogna quindi seguire gli aggiornamenti e appuntare la data stabilita dalla propria regione.

Sconti estivi 2021 in Italia: le date di inizio regione per regione

Diverse sono le regioni che devono ancora confermare ufficialmente la data di inizio dei saldi, ma alcune hanno già dato conferma in date che precedono o seguono quella ufficiale del 3 Luglio. Naturalmente si fa riferimento agli sconti negli e negozi fisici, mentre per l’inizio dei saldi online converrà seguire in prossimità dell’inizio del mese di Luglio i siti dei brand di interesse.

Ecco un riepilogo delle regioni italiane che hanno confermato e ufficializzato la data di inizio dei saldi estivi 2021:

– 1 Luglio: Sicilia

– 2 Luglio: Molise, Basilicata

– 3 Luglio: Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Umbria, Lazio, Liguria e Lombardia

– In attesa di ufficialità: Toscana, Piemonte, Puglia e Sardegna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Veneto, Campania

– 10 Luglio: Valle D’Aosta

– 16 Luglio: Trentino Alto Adige