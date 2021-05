Un sogno iniziato online nell’Ottobre 2019 e che ora inaugura il suo primo store: Kardashian Kloset, esclusiva collezione degli abiti usati dalle sorelle Kardashian diventerà un negozio a Las Vegas.

Anche questa volta le sorelle Kardashian sanno come far parlare di sé ed invertono la tendenza. Mentre sono diversi i marchi che scelgono di puntare sull’online e diminuire il numero di store nel mondo, Kardashian Kloset, la collezione di abiti usati e rivenduti delle sorelle e della famiglia più famosa al mondo, inaugura il suo primo store fisico.

Uno store che per tutte le appassionate soprattutto del loro stile e dei loro abiti, diventerà un vera e propria meta di pellegrinaggio, dove finalmente sarà possibile vedere dal vivo e acquistare gli abiti firmati che le Kardashian già solo indossandoli hanno reso icone e must have.

Kardashian Kloset: il primo store fisico della collezione apre a Los Angeles

Gli abiti indossati e griffatissimi dalla famiglia Kardshian-Jenner che attualmente sono acquistabili sul sito Kardashian Kloset, arrivano dal vivo in uno store fisico che aprirà a Los Angeles il 24 Giugno all’interno del Resort World Hotel, proprio nel giorno di riapertura dell’Hotel. Si tratterà quindi di una piccola boutique, pensata soprattutto per i turisti o per chi si trova di passaggio, ma che ben presto potrebbe diventare una piccola attrazione pari ad un museo.

In occasione quindi di una normalità che riprende gradualmente guardando all’estate, le sorelle Kardashian hanno puntato nel trasformare il proprio store online in una realtà fisica: un vero e proprio negozio, che potrebbe essere anche un esperimento per dare vita magari ad una vera e propria catena, data la notorietà della famiglia e l’appeal che le sorelle hanno sul pubblico.

La novità dello store è che non solo si potranno trovare abiti ed accessori già presenti online, ma anche una serie di capi esclusivi che verranno aggiunti settimanalmente. Ancora non trapelano foto del concept e dell’estetica dello store ma conoscendo le Kardashian, immaginiamo si tratterà di un negozio che rispecchi pienamente il loro stile, audace, accattivante e in dettagli kitsch.

Gli abiti usati e firmati delle sorelle Kardashian in un e-shop inaugurato lo scorso anno

Se proprio dobbiamo dirla tutta le Kardashian sono state lungimiranti: hanno anticipato dallo scorso anno l’ultima tendenza dell’usato, che spopola attualmente tra app innovative e iniziative sostenibili di alcuni grandi nomi come Zalando, mettendo in vendita abiti indossati da loro stesse. Lo store online è stato lanciato ufficialmente nell’Ottobre 2019, segnando immediatamente un grandissimo successo, vendendo ben quasi 9mila pezzi.

Uno store online che ha aperto il guardaroba di Kris Jenner, Kim Kardashian e Kylie Jenner, Khloe Kardashian e Kendall Jenner. I capi che si possono trovare sul sito accolgono diversi tipi di stili e abiti indossati dalle Kardashian, da semplici maglioncini casual e dal prezzo anche smart, fino ad arrivare ad abiti firmati e ultra chic da grande occasione. Più che infatti vendere vestiti, è lo stile Kardashian ad essere messo in vendita, per chi desidera mixarlo con il proprio.