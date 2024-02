Ci sarà Sabrina Ferilli al prossimo Festival di Sanremo? L’attrice ha rotto il silenzio spiegando la sua decisione sul tema.

Dopo il Festival di Sanremo 2024 e l’addio annunciato di Amadeus, è partito il toto nomi per la prossima edizione. Tra questi anche quello di Sabrina Ferilli che proprio nella recente kermesse musicale è stata ospite per pubblicizzare la sua nuova serie tv, Gloria. A margine della conferenza stampa di presentazione proprio dell’impegno tv, l’attrice ha risposto anche ai rumors che la starebbero accostando all’evento sull’Ariston l’anno prossimo.

Sabrina Ferilli conduttrice a Sanremo 2025? La risposta

Sabrina Ferilli

Nelle ultime ore, come detto, diversi famosi conduttori, uomini e donne, sono stati accostati alla conduzione del Festival di Sanremo del 2025. Oltre a Antonella Clerici con Alessandro Cattelan, ma anche Stefano De Martino, Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Lorella Cuccarini, è stato fatto pure il nome della Ferilli, appunto.

In questo senso, l’attrice, a margine della presentazione della sua nuova serie tv, Gloria, ha risposto proprio a questo interrogativo.

Con grande umiltà e con la solita ironia, la donna ha ammesso che lei non accetterebbe di condurre il Festival: “No, perché non so capace“, ha detto scherzando. “Condurre Sanremo è una cosa enorme. Il clima a Sanremo 2024 era straordinario, Amadeus è preparatissimo, sa gestire, intrattenere, ti lascia spazio”.

E proprio visto il grande successo ottenuto dal conduttore, la donna ha anche aggiunto: “Non so chi sarà pazzo che lo farà il prossimo anno”.

Insomma, per il momento l’attrice ha detto no alla possibilità di salire sul palco del Festival del prossimo anno, da sola o in compagnia. Probabili, quindi, che per presentare lo show musicale, la Rai si affiderà a qualche altro volto importante che dovrà prendere l’eredità, indubbiamente pesante, di Amadeus.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la presenza dell’attrice come ospite nella recente edizione della kermesse musicale da poco terminata: