Dopo essere diventata mamma lo scorso 24 gennaio, Romina Carrisi sta vivendo i primi giorni da genitore del piccolo Axel Lupo. La figlia di Al Bano ha raccontato come stia andando la sua esperienza dopo il parto e ha confidato di non volere l’aiuto di persone esterne alla famiglia. Anzi, di volersi occupare in prima persona di tutto.

Romina Carrisi, come va la vita da mamma

Intervenuta durante un collegamento recente a Verissimo, quando ospite era presente suo padre Al Bano, la giovane Romina ha mostrato alcune immagini della sua nuova vita da mamma. Inoltre ha anche commentato come stiano andando le cose col piccolo Axel Lupo. “Mio figlio sta benissimo e questo è importante, mentre io sono un po’ provata perché la notte non mi fa dormire. Anche se le paure sono sparite, ci sono alcune preoccupazioni perché per me è tutto nuovo”, ha detto.

Poi ancora: “Lui sta bene ed è importante ma io voglio farmi una bella cura del sonno anche perché non voglio infermiere e non voglio tate, faccio tutto da sola“.

In realtà, come lei stesso ha confermato, la Carrisi non è assolutamente sola a vivere questa esperienza da mamma. Infatti, con lei ci sono quelle che sui social ha definito “donne della mia vita”.

“Mamma appena mi si sono rotte le acque è arrivata con il primo volo e ha conosciuto il suo nipotino un’ora dopo che avevo partorito. Mia sorella Cristel mi ha fatto subito una sorta di ‘corso da puericultrice’ insegnandomi tutto quello che c’era da sapere, dall’allattamento a come farlo dormire, a come interpretare i suoi pianti”, ha spiegato ancora la donna.

Insomma, siamo sicuri che anche prossimamente Romina vorrà dare ulteriori notizie e aggiornamenti su come stiano procedendo le cose in famiglia.

