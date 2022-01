Attrice amata in ogni angolo d’Italia, Sabrina Ferilli è apprezzata dai suoi fan anche per l’amore che nutre nei confronti del suo cane.

Sabrina Ferilli è felicemente sposata con l’imprenditore Flavio Cattaneo. Anche se i due non hanno mai avuto figli, rimpianto che l’attrice non ha mai nascosto, hanno accolto in famiglia un cane che è tutta la loro vita. Scopriamo come si chiama, che razza è e perché ha reso speciali le loro esistenze.

Sabrina Ferilli: tutto sul suo cane

Attrice romana molto popolare anche in televisione, soprattutto grazie ai programmi dell’amica Maria De Filippi, Sabrina Ferilli riscuote sempre un grande successo. Genuina, simpatica, sempre con la battuta pronta e con una bellezza tipicamente mediterranea: i fan non possono fare altro che amarla. Sposata in seconde nozze con l’imprenditore Flavio Cattaneo, Sabrina ama tenere al riparo da occhi indiscreti la sua vita privata. Eppure, via social non risparmia le immagini che la ritraggono insieme al suo adorato cane. La Ferilli e il marito non hanno avuto figli, rimpianto che l’interprete non ha mai nascosto, ma nel 2017 hanno accolto in famiglia un amico a quattro zampe. Il cane si chiama Jackie ed è un cucciolo di razza Staffordshire Bull Terrier, stessa specie scelta dall’amica Raffaella Mennoia.

Occhioni profondi, pelo corto di colore grigio scuro quasi blu e follemente innamorata della sua padrona: questa è Jackie. “Ogni scarrafone è bell’ a mamma soja!”… ma certo che Jacky è bella bella bella!“, scrive Sabrina su Instagram. Il legame tra l’attrice e il suo cane è molto forte, dettaglio che si coglie in ogni scatto che la Ferilli condivide sui social. L’attrice porta spesso il ‘figlio’ peloso con sé, sia che si tratti di lavoro che di un momento di relax.

3 curiosità su Sabrina Ferilli e la sua passione per gli animali

Sabrina Ferilli e il suo cane sono inseparabili, tanto che l’attrice gli consente perfino di salire sul letto per dormire al suo fianco. Nonostante l’aspetto, Jackie è una grande coccolona e adora ricevere le carezze della sua padrona.

-Jackie non è l’unico animale di Sabrina: in casa ha accolto anche un gatto.

-Cresciuta a Fiano Romano, la Ferilli e il suo cane vivono in un bellissimo attico al centro di Roma, la cui vista è a dir poco spettacolare.

-Sabrina è molto amica di Maria De Filippi e con lei condivide anche la passione per gli animali.

