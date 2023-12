Scintille tra Rudy Zerbi e un allievo di Amici. Il professore ha perso la pazienza e ha optato per un provvedimento.

A Natale siamo sempre più buoni. Eppure, nella scuola di Amici, Rudy Zerbi non sembra esserci fatto condizionare dall’avvicinamento al clima di festa. Il professore, infatti, è rimasto molto deluso da alcuni atteggiamenti di un suo allievo, Holden, e lo ha richiamato con tanto di discussione e provvedimento.

Amici, Rudy Zerbi si arrabbia con Holden

Rudy Zerbi

Nel corso del daytime odierno di Amici, Zerbi ha deciso di convocare Holden per parlare di certi atteggiamenti che non gli sono affatto piaciuti.

Il professore ha sottolineato come il ragazzo, al netto dell’impegno sotto certi aspetti, in realtà sembri quasi cercare delle scuse per non svolgere determinati compiti assegnati. Per questa ragione, e soprattutto per il fatto di alcune risposte non proprio a modo, il maestro ha scelto di punire l’allievo.

“Sinceramente parlando. Perché gli altri fanno le cose e tu mai? Con te c’è sempre un cavolo di problema. Non ti scocciare e guardami in faccia, perché io ti guardo in faccia […]”, ha detto Zerbi.

Dopo le parole di Holden, però, ecco il provvedimento: “Per queste ragioni ho deciso di darti un provvedimento. Io chiederò che tu faccia una serie di ore aggiuntive in cui tu andrai a vedere le lezioni di alcuni tuoi colleghi che si distinguono”.

Nel dettaglio Holden dovrà seguire le lezioni di Mew e Petit come punizione e per imparare.

Di seguito anche un post X del programma con parte della situazione accaduta tra il professore e l’allievo nel corso del daytime odierno: