Momento di difficoltà per Chiara Ferragni dopo il caso pandoro Balocco. L’esperto parla di ripercussioni anche sulla salute mentale.

Si sta parlando in maniera molto insistente di Chiara Ferragni a seguito del caso del pandoro Balocco e della finta beneficenza. In modo particolare, nelle ultime ore, si è fatto un focus su come potrebbe stare, a livello di salute, fisica e mentale, la donna. Se qualcuno parla della moglie di Fedez come “distrutta” e che “non esce di casa”, ora a fare un quadro della situazione è stato Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria (Sip), che è intervenuto ad Adnkronos.

Chiara Ferragni, “trauma forte” dopo caso pandoro

Parlando ad Adnkronos Salute, l’esperto di salute mentale ha fatto un quadro di quelle che potrebbero essere le condizioni di salute della Ferragni dopo questo pesante caos che l’ha travolta.

“Sta vivendo le conseguenze di un forte trauma psichico, da quanto possiamo valutare dall’esterno […]. Gli effetti psicologici negativi sono quindi inevitabili. Ha fatto del proprio apparire non solo il centro del suo business ma anche, da quello che ci viene proposto sui social con l’estrema cura della propria immagine, il fondamento delle relazioni familiari, oltre che sociali e commerciali”, ha spiegato l’esperto. “Per lei l’immagine è base della definizione della sua vita psichica e relazionale. È un elemento preponderante del modo di funzionare del suo apparato mentale”.

Per questa ragione, secondo Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria (Sip), “il trauma viene avvertito come grave, come estremamente doloroso” e quindi “può dare origine a conseguenze come quelle che ci vengono riferite dalle persone vicine, ovvero una momentanea fase di ritiro, di silenzio, di lontananza dal suo mondo esposto, che testimoniano la sofferenza, indipendentemente dalle ragioni, giustificate o meno, alla base del trauma stesso”.

Secondo l’esperto la speranza è che quanto vissuto anche con il marito, Fedez, in passato, possa essere d’aiuto per superare il momento attuale.

