Non è una novitò assoluta al Grande Fratello, ma anche in questa edizione ecco censure e parole in codice per evitare di essere capiti

Cosa sta succedendo al Grande Fratello nelle ultime giornate? Questa la domanda che si sono posti moltissimi telespettatori del reality e i vari utenti social che si sono riversati su Instagram e su X per commentare le vicende della Casa. I concorrenti, infatti, hanno iniziato ad autocensurarsi utilizzando parole in codice…

Grande Fratello, scoppia il caso: parole in codice

Alfonso Signorini

Non bastava la momentanea uscita di Beatrice Luzzi al GF, ora è nato un altro caso. Quale? Quello dell’autocensura e l’uso di parole in codice. Ebbene sì, perché i concorrenti di questa edizione dello show condotto da Alfonso Signorini, negli ultimi giorni, hanno deciso di “fregare il sistema”.

In che modo? Utilizzando alcune parole parlando di argomenti che, evidentemente, non potrebbero essere trattati per volere della produzione.

La questione sembra essere partita mercoledì sera quando Anita e Fiordaliso discutevano dell’uscita di Beatrice. La Olivieri si era chiesta come avrebbero fatto gli altri concorrenti ad andare avanti con il reality senza l’attrice. Da qui le frasi: “Oddio dite che non torna? Secondo me torna. Qui come fanno a fare il programma senza di lei?”. A rimproverarla, Rosy Chin, con una frase sospetta: “Ragazze, giallo!”.

Proprio la parola giallo parrebbe essere quella utilizzata per parlare in codice e sfruttata per impedire di far capire l’argomento: “Che colore ti piace? Il giallo?”, ha detto poi scherzando Garibaldi.

Sembra, quindi, che per il momento il gruppo dei gieffini stia provando a non nominare la Luzzi dopo l’uscita anche se non si comprende esattamente il perché.

Staremo a vedere se andando avanti ci saranno aggiornamento. Soprattutto, bisognerà vedere se Beatrice tornerà in gioco dopo il momentaneo addio avvenuto nei giorni scorsi.

