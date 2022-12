Tra scandali e lutti, questo 2022 è un anno da dimenticare per la Royal Family: ecco tutto quello che è successo.

Nel 1992 la Regina Elisabetta aveva salutato all’anno appena trascorso descrivendolo come un “Annus Horribilis“. Quell’anno infatti erano successi diversi scandali e incidenti che avevano coinvolto la Royal Family. Ben 3 dei suoi figli si separarono (Il principe Andrea da Sarah Ferguson, la Principessa Anna da Mark Philipps e il Principe Carlo da Diana), il castello di Windsor fu colpito da un gravissimo incendio il 20 novembre, e infine fu pubblicato il libro confessione di Diana “Diana. La sua vera storia” di Andrew Morton sugli scandali del suo matrimonio con Carlo. Un vero anno da dimenticare, ma oggi, forse, alla fine del 2022, potrebbe essere questo il vero Annus Horribilis della Famiglia Reale. Scopriamo tutto quello che è successo.

2022: il vero Annus Horribilis per la Royal Family

Il 2022 è stato un anno molto difficile per la Famiglia Reale inglese, forse il più difficile di sempre. Tra scandali e lutti, nessuno si stupirebbe se anche Re Carlo descrivesse l’anno appena trascorso come horribilis. A gennaio, infatti, il Principe Andrea venne travolto dallo scandalo sessuale Epstein. La Regina lo privò dei titoli reali e militari e fu costretto a ritirarsi a vita privata.

Fece anche parecchio scandalo il viaggio di William e Kate ai Caraibi, da moltissimi criticato per motivi legati al colonialismo. William cercò di salvare la situazione con un discorso nel quale definiva “ripugnante” il trattamento degli schiavi, senza però molto successo.

Regina Elisabetta

Lo scandalo forse più grande che ha coinvolto la famiglia, però, è legato a Harry e Meghan, che hanno attaccato diverse volte non solo i Windsor ma tutta la Gran Bretagna. A dicembre è uscita su Netflix la docuserie che li vede protagonisti, dove non hanno risparmiati alcun colpo contro la famiglia. Scandali che hanno fatto definitivamente allontanare Harry dal padre Carlo e dal fratello William.

L’8 settembre, infine, è venuta a mancare, dopo 70 anni di regno, la Regina Elisabetta, all’età di 96 anni. Con la sua morte è crollata un’istituzione e la famiglia Reale non sarà mai più la stessa. Non un anno facile, quindi, per la monarchia, che vacilla sempre di più. In molti si chiedono se e come uscirà da questa crisi che sta attraversando. Nel frattempo si aspetta l’incoronazione di Re Carlo, prevista per il 6 maggio 2023.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG