Cristiano Ronaldo sta cercando cuochi e maggiordomi per la sua nuova villa in Portogallo, dove andrà a vivere nel 2023: lo stipendio è di 6000 euro al mese.

Da qalche settimana il nome di Cristiano Ronaldo è legato all’Arabia Saudita. Dopo aver ufficialmente lasciato il Manchester United, infatti, il calciatore firmerà un contratto d’oro con il Al-Nassr, che lo vedrà portarsi a casa uno stipendio annuale di 200 milioni di dollari. Cosa ci farà con tutti questi soldi?

Probabilmente li userà per la sua villa da sogno in Portogallo, già in fase di costruzione, dove andrà a vivere insieme alla sua famiglia nel 2023. Proprio per questo motivo Ronaldo cerca cuochi e maggiordomi, che pagherà la bellezza di 6000 euro al mese.

Cristiano Ronaldo offre lavoro per 6000 euro al mese

Il calciatore ha recentemente acquistato la villa più costosa di tutto il Portogallo. La casa si trova a Cascais, un cartiere ricco ed elegante non lontano dal centro di Lisbona. Insieme a Georgina e ai suoi figli, il programma è quello di andarci a vivere nel 2023. La villa è costata fino a d’ora 10 milioni di dollari, ma a lavori ultimati il prezzo salirà a circa 30 milioni di dollari.

Le dimensioni? Quasi 3000 metri quadrati di spazio, tre piani e un spazio esterno con piscine, giardini e campi da tennis che raggiunge i 544 metri quadrati. Oltre a questo, un garage con 20 posti macchina, che sicuramente il calciatore non avrà fatica a riempire.

La villa avrà anche 2 case annesse, per far soggiornare amici e parenti. È chiaro che una casa di questo tipo avrà bisogno di tanta cura e mantenimento. Proprio per questo motivo Ronaldo cerca 4 nuovi dipendenti, tra cui un maggiordomo e un cuoco, che pagherà fino a 6000 euro al mese. Ovviamente, visto che lavoreranno a stretto contatto con la famiglia, saranno richieste discrezione, tanta riservatezza e fedeltà.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG