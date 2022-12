Fedez ha pubblicato su Instagram un reel dove ripercorre il suo 2022, un anno non facile a causa della sua operazione al pancreas.

Nelle scorse ore Fedez ha pubblicato sui Instagram un post di saluto al 2022. Un anno ricco di successi per il cantante ma anche di grandi difficoltà. Lo scorso marzo, infatti, il rapper ha dovuto sottoporsi ad un intervento di circa 6 ore per l’esportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. A questo sono seguiti mesi di difficile riabilitazione, e ancora oggi, rivela sui social, soffre di fitte e crampi allo stomaco. Nel post, racconta il più grande rammarico che si porta dietro.

Fedez: il post su Instagram

Un video di pochi minuti pre e post intervento, quello che ha pubblicato Fedez sulla sua pagina Instagram, per ricordare questo anno complicato. Il rapper ha condiviso sempre tutto del suo percorso sui social, dalla scoperta della malattia, all’intervento, alla riabilitazione. Nel video si vedono questi momenti difficili resi un pochino più semplici grazie al supporto e alla vicinanza della famiglia, sopratutto dei figli, Leone e Vittoria.

Ad accompagnare il posto queste parole: “Ciao 2022. Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua”.

Il suo più grande rammarico, quindi, è stato quello di non aver potuto festeggiare il compleanno di Vittoria, che il 23 marzo ha compiuto 1 anno. In ultimo, nel video, Fedez ringrazia tutti i medici e sopratutto la persona più importante che gli è stata vicino: sua moglie Chiara Ferragni.

Questo è stato il primo Natale dopo l’operazione, e il rapper ha condiviso con i suoi fan le sue condizioni di salute dopo i pranzi e le cene di questi giorni: “Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento. Forse e il primo Natale in cui non ho messo su chili”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG